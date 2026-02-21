Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

“Todos somos Polo”, los bomberos llaman a una concentración de la ciudadanía

La cita será el jueves 26 a las 18.00 horas en la plaza de Armas

Redacción
21/02/2026 17:05
Protestas Bomberos Ferrol
Protestas Bomberos Ferrol
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El suceso de esta semana en el barrio de Recimil, donde un incendio se saldó con dos heridos de gravedad, una mujer y un hombre; un niño con pronóstico reservado; además de uno de los bomberos del cuerpo ferrolano, al que le ha tenido que ser amputada una pierna, se ha convertido no solo en una tragedia sino en una gran muestra de solidaridad general. Ha habido una avalancha de apoyos tanto a los afectados como a la situación del servicio de bomberos, que se encuentran con una plantilla bajo mínimos.

Precisamente de los propios compañeros del cuerpo es de quien más cariño ha recibido el bombero y con el fin de seguir manifestándole todo su apoyo han convocado para el jueves 26 una concentración en la plaza de Armas, en la que hacen un llamamiento a la ciudadanía en general, apuntando que “¡Todos somos Polo! y ahora más que nunca necesita tu cariño, tu apoyo y tu fuerza”. La cita está fijada para las seis de la tarde.

La vivienda afectada está precintada y los daños son visibles en el techo del hueco de la escalera

Grave incendio con cuatro heridos, entre ellos un menor, en el barrio ferrolano de Recimil

Más información

A lo largo de estos días las redes sociales se han llenado ya de muestras de ánimo de muchos cuerpos de bomberos de diferentes ciudades y de localidades vecinas, de particulares y de reacciones de grupos políticos y sindicatos reclamando al ejecutivo local una investigación completa y las medidas oportunas, además de desear pronta recuperación a las personas heridas.

Protestas Bomberos Ferrol

Sonora protesta de los bomberos ferrolanos para exigir “dignidade”

Más información

Desde el pasado viernes, además, han comenzado a publicarse cartas abiertas, dirigidas al alcalde o a la ciudadanía en general, en las que dejan sus palabras, sus quejas y sus condolencias mujeres de bomberos, profesionales jubilados o amigos, que conocen cómo se desarrolla el trabajo de estos efectivos y quieren darlo a conocer.

También entidades como Movilidad Humana han hecho público un escrito apoyando a los bomberos, agradeciendo que arriesguen su vida por proteger la de los demás y eso merece, indican, “respeto, medios y dignidad”. Esta última palabra, dignidad, es precisamente a la que hicieron continua alusión los bomberos del parque de A Gándara en una amplia pancarta que colocaron en los vehículos, tanto en sus instalaciones como en la plaza de Armas, para reclamar medidas al Concello.

Los bomberos se encontraban precisamente en un período de protestas y reivindicaciones de personal, cuando se produjo el grave incendio del jueves.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Protestas Bomberos Ferrol

“Todos somos Polo”, los bomberos llaman a una concentración de la ciudadanía
Redacción
Vistas de San Andrés de Teixido, en el Xeoparque Cabo Ortegal

Los geodestinos de Ferrol, Eume y Ortegal se muestran en Navartur
Redacción
María Amparo Alonso, experta en IA, fue elegida por el alumnado

El segundo galardón que otorga el colegio Arenales Compañía a científicas de Galicia se entrega a María Amparo Alonso Betanzos
Redacción
Edgard Camarós, el primer ponente, ayer con Fenollós, el segundo

Las charlas de arqueología en el Campus Industrial de Ferrol continuarán con Fenollós y Nión
Redacción