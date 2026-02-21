Las charlas de arqueología en el Campus Industrial de Ferrol continuarán con Fenollós y Nión

Edgard Camarós, el primer ponente, ayer con Fenollós, el segundo Cedida

En el salón de grados de la Facultade de Humanidades e Documentación del Campus Industrial de Ferrol se inauguró este viernes el ciclo de conferencias en honor al paleontólogo ferrolano Emiliano Aguirre, que falleció en 2021 a los 96 años. Esta primera intervención corrió a cargo del investigador del Grupo de Estudos para a Prehistoria do NO Ibérico. Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio, de la Universidade de Santiago de Compostela –USC–, Edgard Camarós Pérez.

El director de la cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial, Juan Luis Montero Fenollós, dará continuidad al programa con la ponencia “As orixes da civilización: 20 anos de arqueoloxía da UDC no Oriente Próximo”, el viernes 27. Le dará el relevo, poniendo fin al siclo, el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas –CSIC–, Samuel Nión, el 6 de marzo.