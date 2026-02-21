Mi cuenta

Llamamiento

La Escola Aberta de Arte busca 60 modelos para posar con ropa de época de la Ilustración

Ya han participado varias personas, como este viernes se animó un músico con su zanfoña

Rita Tojeiro Ces
Rita Tojeiro Ces
21/02/2026 11:13
Escola Aberta de Arte
Ya se animaron tres personas, como ayer este músico con su zanfoña
Jorge Meis
Durante dos meses, la Escola Aberta de Arte continuará con un proyecto que, según advierten desde el centro, tendrá gran repercusión local, aunque por el momento se reservan desvelar el desenlace. La primera fase, que empezó hace alrededor de tres semanas, consiste en el retrato de personas que se presten voluntarias para ser retratadas caracterizadas como ciudadanos de la Ilustración

La pintora Carmen Martín es la mano ejecutora de los cuadros, en los que ya ha plasmado a dos modelos femeninas desde el inicio del proyecto, así como a uno masculino este viernes, que decidió aprovechar su histórico instrumento, una zanfoña, para aportar su toque personal al atuendo. Son los propios participantes los encargados de llevar su vestimenta, como realizaron las anteriores con trajes elaborados por ellas mismas.

Las personas interesadas en formar parte del proyecto, que necesita a un total de 60, pueden concertar una cita cualquier día de la semana. Además, aquellos que se presenten voluntarios a esta iniciativa, en la que los alumnos también aprovechan el potencial de ilustrar un modelo en vivo, se llevarán su posado en formato dibujo. Se trata de una variante de un ciclo centrado en la ropa que próximamente abordará el desnudo.

