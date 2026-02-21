El segundo galardón que otorga el colegio Arenales Compañía a científicas de Galicia se entrega a María Amparo Alonso Betanzos

María Amparo Alonso, experta en IA, fue elegida por el alumnado Cedida

Con motivo de la excursión a la nieve que estaba disfrutando parte del alumnado, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero) en el colegio Arenales Compañía tuvo que ser aplazado. Desde el año pasado, aprovechan la fecha para galardonar a una científica gallega, que es elegida por los estudiantes de 4º de ESO durante el primer trimestre, y en esta segunda edición se ha elegido a María Amparo Alonso Betanzos, de la Universidade da Coruña y experta en Inteligencia Artificial.

Bajo el nombre de “Certame Xoana de Lestonnac ao labor científico en Galicia”, que rinde homenaje a la fundadora del centro, este viernes se celebró una jornada especial que hizo partícipe a todo el alumnado y que incluyó un coloquio de una hora de duración en la que estudiantes pudieron resolver dudas sobre la IA.