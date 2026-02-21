Caravana de vehículos en Ferrol para denunciar el mal estado de la FE-13

Caravana BNG reivindicativa por la F13 Jorge Meis

En solo una semana, la “ruta polas fochancas” que se llevó a cabo en Canido, por parte de entidades del barrio; y la caravana de vehículos que, organizada por el BNG, recorrió este sábado la FE-13, dejan de manifiesto el mal estado en el que se encuentran muchos de los viales de la ciudad naval, sean o no de responsabilidad municipal.

Al mediodía de ayer, partiendo desde la plaza de San Xoán, una fila de coches recorrieron la carretera dependiente del Ministerio de Transportes para llamar la atención sobre las grietas, baches y firme suelto de una de las vías con más afluencia de coches, la FE-13, desde la carretera de Castilla hasta la de Catabois.

Pedían de este modo, con cartelería en los coches con el lema “En Ferrol, estradas sen fochancas”, una reparación integral por parte de la Demarcación de carreteras del Estado.

Reclaman carreteras sin baches Jorge Meis

El portavoz del BNG en el Concello de Ferrol, Iván Rivas, destacó que este acto se desarrolló tras el “caso omiso” por parte del Ministerio a las propuestas nacionalistas que se elevaron al Congreso de los Diputados y que pedían su reparación. Recordó, de este modo, que esta es una carretera que soporta diariamente un volumen de casi 25.000 vehículos y que en la actualidad presenta un estado “deplorábel produto desta intensidade que incrementa o malestar dos usuarios e usuarias e pode incrementar a súa sinistrabilidade”.

Pese a no tratarse de un vial de competencia municipal, Rivas considera que el ejecutivo local debería incentivar estas reclamaciones sobre el estado en el que se encuentra la vía y avanzar en esa “supuesta transferencia pendiente”, que, en todo caso, cree que debería ir acompañada de los recursos y de los medios necesarios para mantener esta carretera en un estado aceptable.

Las demandas nacionalistas, que son las mismas que muchos conductores y conductoras señalan a diario, apuntan a que lo que se ejecutan son “parcheados”, que duran solo unos meses, por lo que demandan una solución integral y que sea perdurable en el tiempo.

El BNG habla de brechas, grietas, baches, falta de señalización horizontal y desprendimientos de gravilla que “poñen en peligro constante aos usuarios e usuarias desta estrada”.

Circular por este vial hace que sean continuos los necesarios cambios de carril y que se produzcan en los vehículos parabrisas rotos y problemas de agarre y frenado.

La FE-13 es una de las carreteras que pasan por la ciudad naval con mayor volumen de tráfico dentro del término municipal, al conectar la carretera de Catabois con la de Castilla, dar acceso al polígono de A Gándara y contar con salidas relevantes hacia la AP-9 y al parque comercial de O Boial. Su mal estado se percibe especialmente en el tramo comprendido entre la Avenida de As Pías y la carretera de Catabois