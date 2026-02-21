El barrio de Ultramar cerró el carnaval ferrolano con el tradicional Entierro de la Sardina

Carnaval en Ultrama con el Entierro de la Sardina Jorge Meis

Un funeral en el que para nada se vieron caras tristes ni lágrimas. Ferrol despidió en el barrio de Ultramar las fiestas de carnaval con el tradicional Entierro de la Sardina, que da por iniciada la cuaresma y despide así –aunque son muchas las casas, establecimientos y asociaciones que no olvidan tan pronto el cocido de Entroido– la temporada de dispendios, sátira y excesos.

Pero el acto central de despedida no tuvo lugar en la plaza de Ultramar hasta muy avanzada la noche, la fiesta, sin embargo, comenzó ya a primeras horas de la tarde, con los juegos y encuentro de disfraces para los más pequeños de la casa, en torno a la calle Perú. Pintacaras y talleres convirtieron el espacio en un territorio Disney, ya que esta la premisa sobre la cual de convocaba a la celebración infantil.

Carnaval en Ultramar Jorge Meis

Más allá de la cita infantil, las comparsas que no pudieron recorrer “como es debido” las calles ferrolanas en el Lunes de Carnaval como consecuencia del mal tiempo, tuvieron ayer otra oportunidad de mostrar sus galas y también su retranca y habilidad musical en el desfile y posterior festival de comparsas, que comenzó pasadas las ocho de la tarde.

Las actuaciones sobre el escenario dejaron paso, como colofón, al Entierro de la Sardina y a un adiós a las máscaras, hasta el próximo año