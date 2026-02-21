El barrio de Ultramar cerró el carnaval ferrolano con el tradicional Entierro de la Sardina
La última jornada de las fiestas tuvo actividades para jóvenes y mayores, llenando el Ensanche B
Un funeral en el que para nada se vieron caras tristes ni lágrimas. Ferrol despidió en el barrio de Ultramar las fiestas de carnaval con el tradicional Entierro de la Sardina, que da por iniciada la cuaresma y despide así –aunque son muchas las casas, establecimientos y asociaciones que no olvidan tan pronto el cocido de Entroido– la temporada de dispendios, sátira y excesos.
Pero el acto central de despedida no tuvo lugar en la plaza de Ultramar hasta muy avanzada la noche, la fiesta, sin embargo, comenzó ya a primeras horas de la tarde, con los juegos y encuentro de disfraces para los más pequeños de la casa, en torno a la calle Perú. Pintacaras y talleres convirtieron el espacio en un territorio Disney, ya que esta la premisa sobre la cual de convocaba a la celebración infantil.
Más allá de la cita infantil, las comparsas que no pudieron recorrer “como es debido” las calles ferrolanas en el Lunes de Carnaval como consecuencia del mal tiempo, tuvieron ayer otra oportunidad de mostrar sus galas y también su retranca y habilidad musical en el desfile y posterior festival de comparsas, que comenzó pasadas las ocho de la tarde.
Las actuaciones sobre el escenario dejaron paso, como colofón, al Entierro de la Sardina y a un adiós a las máscaras, hasta el próximo año
Otras citas de entidades para el sábado 21
Esmelle | 22.00 horas: La Asociación de Vecinos Val de Esmelle de Ferrol continúa hoy con las celebraciones del Entroido. Habrá una cena-baile a partir de las 22.00 horas, que estará amenizada por la música de Aixa Romay.
AVV A Cabana | 18.00 horas: La Asociación de Vecinos de A Cabana, Ferrol, celebra esta tarde su fiesta de Carnaval, a partir de las 18.00 horas. Habrá juegos y música para los más pequeños de la casa, con animación a cargo de Fiestoke!.
Cafetería de FIMO | 22.00 horas: La comisión de fiestas de San Xoán de Filgueira, Ferrol, organiza en la cafetería de FIMO, una cena-baile de carnaval a partir de las 22.00 horas. Habrá premios para el mejor disfraz de grupo, el mejor individual y sorteo de regalos. El aforo está completo.
Casino ferrolano | 21.00 horas: La delegación ferrolana de la Asociación Española Contra el Cáncer organiza hoy en el Casino una cena de Carnaval, que anima a los asistentes a vestirse de su película favorita. Habrá un concierto de “Los Alcántara”. El precio es de 35 euros y se colabora con una buena causa.
Artábria | 19.30: La asociación Artábria organzia esta tarde la I edición del concurso de postres de Entroido. El jurado, elegido por sorteo entre las familias de Brincarmos, seleccionará el mejor. También habrá concurso de disfraces: individual, grupo y familiar.