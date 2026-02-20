Ya está disponible en el Centro Torrente Ballester la muestra adelanto del Museo de Ferrol

El acto de inauguración, que tuvo lugar ayer, contó con una gran afluencia de público Cedida

La sala Fernando Álvarez de Sotomayor, en el Centro Torrente Ballester, acoge desde este mismo viernes la exposición “Ferrol no pasado. A vida cotiá”, una selección de piezas tan diversas como pinturas, fotografías, textos y objetos, que fue organizada por la Asociación Amigos do Museo Cidade de Ferrol en colaboración con el Concello. Comisariada por los historiadores Guillermo Llorca y Esperanza Piñeiro, la muestra está compuesta por piezas facilitadas por 50 artistas y por vecinas y vecinos de la zona.

El acto de inauguración contó con la participación de distintos representantes institucionales como el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, o el alcalde, José Manuel Rey Varela, que se enorgulleció de “encher esta gran sala de tantas persoas” que quieren, trabajan y son “historia viva desta cidade”, que dieron pie a esta exposición que muestra un “Ferrol do pasado para proxectar o futuro”.

La propuesta

Esta muestra, una iniciativa que nace con el objetivo de servir de “preámbulo” a lo que será el futuro Museo de Ferrol, que estará repartido en varias sedes entre las que se encuentra el propio Torrente Ballester, ofrece una retrospectiva a la vida cotidiana del pasado reciente, hasta el siglo XIX, en la ciudad.

Así, se presta especial atención a distintas dimensiones del día a día, centrándose en los barrios y en la zona rural, y en los establecimientos donde se podían obtener productos de alimentación como son los mercados, El Rápido, Casa Amador y el Economato.

De la misma manera, se echa la vista atrás a las formas que tenían las antiguas generaciones de ferrolanos de pasar el tiempo, así como de invertirlo trabajando en oficios tradicionales como la carpintería de ribera, la pesca y la pescadería, los campesinos y las mandaderas, las lecheras o los zapateros.