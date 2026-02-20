Ya está disponible en el Centro Torrente Ballester la muestra adelanto del Museo de Ferrol
La exposición que se inauguró este viernes se materializó gracias a la colaboración de artistas y vecinos del municipio
La sala Fernando Álvarez de Sotomayor, en el Centro Torrente Ballester, acoge desde este mismo viernes la exposición “Ferrol no pasado. A vida cotiá”, una selección de piezas tan diversas como pinturas, fotografías, textos y objetos, que fue organizada por la Asociación Amigos do Museo Cidade de Ferrol en colaboración con el Concello. Comisariada por los historiadores Guillermo Llorca y Esperanza Piñeiro, la muestra está compuesta por piezas facilitadas por 50 artistas y por vecinas y vecinos de la zona.
El acto de inauguración contó con la participación de distintos representantes institucionales como el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, o el alcalde, José Manuel Rey Varela, que se enorgulleció de “encher esta gran sala de tantas persoas” que quieren, trabajan y son “historia viva desta cidade”, que dieron pie a esta exposición que muestra un “Ferrol do pasado para proxectar o futuro”.
La propuesta
Esta muestra, una iniciativa que nace con el objetivo de servir de “preámbulo” a lo que será el futuro Museo de Ferrol, que estará repartido en varias sedes entre las que se encuentra el propio Torrente Ballester, ofrece una retrospectiva a la vida cotidiana del pasado reciente, hasta el siglo XIX, en la ciudad.
Así, se presta especial atención a distintas dimensiones del día a día, centrándose en los barrios y en la zona rural, y en los establecimientos donde se podían obtener productos de alimentación como son los mercados, El Rápido, Casa Amador y el Economato.
De la misma manera, se echa la vista atrás a las formas que tenían las antiguas generaciones de ferrolanos de pasar el tiempo, así como de invertirlo trabajando en oficios tradicionales como la carpintería de ribera, la pesca y la pescadería, los campesinos y las mandaderas, las lecheras o los zapateros.