Un radiador podría haber provocado el trágico incendio de Recimil

Los Bomberos de Ferrol rescataron a la mujer y su hijo de tres años por la ventana Emilio Cortizas

Un radiador podría ser el origen del grave incendio que se produjo en la madrugada de este jueves en el número 7 de la calle Álvarez de Sotomayor, en el barrio ferrolano de Recimil, dejando a cuatro personas heridas, entre ellas a un niño de tres años y a un profesional de los efectivos del parque de A Gándara.

Así lo han trasladado desde el Concello de Ferrol, citando los primeros informes de los Bomberos, que apuntan al calefactor como causa del fuego. No obstante, la Policía científica está asimismo llevando a cabo una investigación.

Las pesquisas policiales también se dirigen a esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente laboral que se saldó con la amputación de una pierna al bombero, una "grave lesión", atestigua el Concello, que "se produxo cando estaban a manipular o camión escaleira".