Un homenaje al pub ferrolano Indie pone la guinda en el pastel del fin de semana en La Room

Los DJ's Capi y Pablo “Occy” cerrarán una noche de rock de la década de 1990 de la mano de The Nineties Rock The Machine y Jamie Fifthring

Redacción
20/02/2026 11:31
Una noche en el pub Indie de Ferrol, en 2018
Una noche en el pub Indie de Ferrol, en 2018
Cedida
La Room acogerá este sábado 21 una noche especial con el concierto The Nineties Rock The Machine, que vendrá con un artista invitado, Jamie Fifthring, una combinación única para disfrutar de lo mejor del género de los 90. La guinda en el pastel será la fiesta homenaje al mítico pub ferrolano Indie, en el que se pondrán a los controles los dj’s Capi Smut y Pablo “Occy”

Al principio de la noche, el público retrocederá a una de las décadas más salvajes, creativas y libres del panorama rock como son los años 1990, de la mano de la banda The Nineties Rock The Machine.

Los de San Sadurniño transitarán por estilos como el grunge, el punk rock y el rock alternativo con un repertorio que marcó a generaciones enteras. Estas melodías se complementarán con Jamie Fifthring, en este caso presentando también temas míticos de la misma época pero en formato acústico.

Las entradas anticipadas (al precio de 8 euros) están disponibles en la propia sala La Room, el café Sevilla y Metropolis Comics, y en taquilla costarán 10 euros.

