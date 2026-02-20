Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Patrimonio

Tan solo queda una visita guiada disponible en la Semana do Patrimonio Invisible de Ferrol

A los 10 minutos ya se habían agotado un total de 20 propuestas

Redacción
20/02/2026 17:40
Participantes mirando el techo de vidriera en la visita a Correos del pasado 2025, por la Semana do Patrimonio Invisible
Participantes mirando el techo de vidriera en la visita a Correos del pasado 2025, por la Semana do Patrimonio Invisible
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El programa de visitas guiadas que levanta temporalmente accesos restringidos del municipio de Ferrol, la Semana do Patrimonio Invisible, vuelve a arrasar con las plazas en su quinta edición. Cuando solo habían transcurrido 10 minutos desde que se pusieron a disposición las solicitudes, un total de 20 propuestas ya se habían completado y en este momento solo queda una para reservar.

La única visita guiada que todavía admite inscripciones tendrá lugar el jueves 26, a las 12.00 horas, y dará a conocer el espacio que ocupaba el antiguo monasterio franciscano del siglo XIV. Este enclave lo ocupan hoy la iglesia de San Francisco y el Parador de Turismo, una opción que se ofrece cuatro de los cinco días de la semana.

Se pueden realizar las reservas en el siguiente enlace a patrimonioinvisible.gal.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Participantes mirando el techo de vidriera en la visita a Correos del pasado 2025, por la Semana do Patrimonio Invisible

Tan solo queda una visita guiada disponible en la Semana do Patrimonio Invisible de Ferrol
Redacción
Una de las funciones de "Misión Impro-sible", en este caso en Sevilla, de Javi Aguilera y Carlos Mení

Dos gemelos de Cádiz quieren ser ladrones: la premisa del show de Javier Aguilera y Carlos Mení que se exhibe en el Auditorio de Ferrol
Redacción
Incendio calle Álvarez Sotomayor número 7

Un radiador podría haber provocado el trágico incendio de Recimil
Redacción
Ángel Mato en la rueda de prensa de este viernes en el concello

Mato celebra la condena a Narón por la depuración: "Teníamos razón y el gobierno estuvo solo"
Marta Corral