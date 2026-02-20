Tan solo queda una visita guiada disponible en la Semana do Patrimonio Invisible de Ferrol
A los 10 minutos ya se habían agotado un total de 20 propuestas
El programa de visitas guiadas que levanta temporalmente accesos restringidos del municipio de Ferrol, la Semana do Patrimonio Invisible, vuelve a arrasar con las plazas en su quinta edición. Cuando solo habían transcurrido 10 minutos desde que se pusieron a disposición las solicitudes, un total de 20 propuestas ya se habían completado y en este momento solo queda una para reservar.
La única visita guiada que todavía admite inscripciones tendrá lugar el jueves 26, a las 12.00 horas, y dará a conocer el espacio que ocupaba el antiguo monasterio franciscano del siglo XIV. Este enclave lo ocupan hoy la iglesia de San Francisco y el Parador de Turismo, una opción que se ofrece cuatro de los cinco días de la semana.
Se pueden realizar las reservas en el siguiente enlace a patrimonioinvisible.gal.