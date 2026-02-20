Sonora protesta de los bomberos ferrolanos para exigir “dignidade”

Protestas Bomberos Ferrol Emilio Cortizas

Los Bomberos de Ferrol no se sienten solos. El aluvión de respaldos que les han llegado desde todos los rincones de Galicia, e incluso de más allá de la comunidad, les ha abrumado. Sus colegas, pero también la ciudadanía, se han solidarizado con una plantilla que, reconocen, está “muy tocada” después del accidente que sufrió uno de sus efectivos cuando participaba en el rescate de las personas atrapadas en el piso de Recimil que ardió por completo en la madrugada del jueves.

“Queremos agradecer todas las muestras de cariño y apoyo hacia el colectivo en general y hacia nuestro compañero afectado en particular”, trasladaban este viernes en sus redes sociales, enumerando a “ciudadanos anónimos, Policía Nacional, Local, trabajadores del Concello de Ferrol, 061, CHUF, Chuac, innumerables servicios de bomberos...”.

El BNG exige que el alcalde asuma la responsabilidad por la intervención en Recimil Más información

Enviaban, asimismo, “muchos ánimos a las tres personas afectadas que se encuentran en este momento hospitalizadas” que, además del profesional, son una mujer de 24 años y un hombre de 19, ambos en estado grave, junto a un niño de tres años que está en la UCI.

Una manifestación

Los integrantes del parque de A Gándara planean la convocatoria de una manifestación esta próxima semana —con fecha y hora todavía por fijar— que, a juzgar por los respaldos que les están llegando, se prevé multitudinaria.

Detalle del muñeco que sobrevoló Armas Emilio Cortizas

Además, al haber mantenido el jueves una reunión con el alcalde, José Manuel Rey Varela, tras la que “sigue todo igual”, los bomberos podrán amplificar asimismo sus demandas trasladándolas directamente a la ciudadanía. De momento, este viernes tampoco dejaron pasar la oportunidad de movilizarse y visibilizar su indignación porque, insisten, “lo que le pasó a nuestro compañero pudo haberse evitado”.

El humo hace inhabitable el piso que comparte rellano con el que ardió en Recimil: "Solo pido un lugar para mis niños" Más información

Por eso, a las 12.45 horas fueron tres los vehículos de emergencias que llegaron a las inmediaciones del Palacio Municipal de Ferrol junto a una veintena de efectivos con sus cascos y chaquetillas. El camión autoescalera aparcó delante de la escalinata y los bomberos engancharon a un monigote en la cesta para elevarlo, blandiendo una bengala.

Entretanto, con la sirena sonando, sujetaron una pancarta en la que se podía leer la palabra “Dignidade”, llamando la atención de la gente que pasaba en ese momento, que no dudó en grabar con el móvil, acercarse a la protesta e incluso sumarse a los aplausos con los que concluyó.