Reunión entre Rey Varela y los Bomberos de Ferrol: "As súas peticións non están lonxe do que levamos propoñendo"

Rueda de prensa del alcalde con la concejala de Seguridad y el jefe de Bomberos este jueves Emilio Cortizas

Mientras la plantilla de los Bomberos de Ferrol protagonizaba una sonora protesta al mediodía de este jueves en la plaza de Armas, una representación de los efectivos mantenía una reunión con el alcalde, José Manuel Rey Varela, en el interior del Palacio Municipal.

Fuentes municipales trasladaron posteriormente que el equipo de gobierno está siguiendo con mucho interés la evolución de las personas heridas tras el incendio, continuando con pronóstico grave la mujer y el joven de 19 años, mientras que el pequeño evoluciona en la UCI pediátrica y el profesional "evoluciona favorablemente e foi trasladado a planta".

"Ante a costernación que supuxo este accidente para todos" y tras haber mantenido un encuentro este jueves forzado por los propios bomberos, que acudieron en masa al consistorio, la de este viernes fue, según el Concello "unha conversa na que constatamos que as súas peticións non están lonxe do que levamos propoñendo desde hai tempo".

Sin especificar nada más sobre el contenido de la reunión, Rey Varela sí volvió a incidir en que "garantiremos a adaptación do posto necesario do funcionario de bombeiros ferido para que o encomiable cumprimento do seu deber non menoscabe as súas retribucións nin a súa vocación de servizo público."