Nace la cátedra Avelino Llago de la colaboración entre la Universidad y Gabadi

Firma del acuerdo entre Universidad y Gabadi Cedida

La Universidade da Coruña y la empresa Gabadi, con sede en Narón y con más de 35 anos de trayectoria, se unen para crear una nueva cátedra, que llevará el nombre de Avelino Llago, fundador de la firma. Con esta, la institución académica y la empresa persiguen los objetivos de posicionar a Galicia como referente en la habilitación de mega yates y cruceros, fortalecer el nivel formativo e impulsar la innovación y transferencia en interiorismo naval, estableciendo, de este modo, una red estable entre universidad y empresas del sector marítimo.

Los fines de la nueva cátedra quedaron plasmados en la firma de un convenio entre el rector de la UDC, Ricardo Cao, y el CEO de Gabadi, Antonio José Llago Hermida, en el Campus Industrial de Ferrol, y que contó con la presencia de la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares y el director del Campus Industrial, Marcos Míguez.

Contenidos

En el marco de esta cátedra se promoverán actividades de formación relacionadas con la habilitación naval de alta gama, desarrollando programas formativos orientados a la habilitación de mega yates y cruceros, integrando diseño, sostenibilidad y normativa internacional.

Se contribuirá, asimismo, a la formación del estudiantado mediante prácticas curriculares y extracurriculares en diferentes proyectos reales de habilitación naval. También se promoverán premios y concursos para jóvenes talentos.

Otro de los campos de trabajo será el fomento de la innovación aplicada al sector naval mediante proyectos de investigación, desarrollo e innovación de materiales. Se impulsará la presencia en ferias de carácter internacional para posicionar a Galicia en el sector. Para el rector de la UDC, Ricardo Cao, esta cátedra supone “un paso máis na estratexia da Universidade da Coruña por reforzar a colaboración coa contorna produtiva e contribuír activamente ao desenvolvemento económico e industrial de Galicia”.

Acto inaugural de la nueva cátedra entre Universidad y Gabadi Cedida

La colaboración con Gabadi, empresa naronesa con fuerte implantación internacional, refuerza “o papel da UDC como axente de transferencia de coñecemento e motor de talento cualificado, neste caso da man dun referente nun sector con grande proxección de futuro”.

Por su parte, el CEO de Gabadi, Antonio José Llago Hermida, destacó que esta colaboración con la Universidade da Coruña representa “unha aposta decidida polo talento e pola especialización do futuro do noso sector. En Gabadi cremos firmemente na importancia de tender pontes entre empresa e universidade para impulsar a innovación e garantir profesionais altamente cualificado”, resaltando el “valor estratéxico de sumar esforzos con institucións como o Campus Industrial de Ferrol da UDC”.

Para el desarrollo del plan de actuación, se prevé una inversión anual de 20.000 euros. La dirección da cátedra correrá a cargo de Lucía Santiago Caamaño, profesora e investigadora del Grupo Integrado de Ingeniería, adscrito al Citeni.

La inauguración de la cátedra tuvo lugar en la tarde del viernes, con la presencia autoridades, como la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, y representantes de empresas.