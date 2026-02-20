Mato celebra la condena a Narón por la depuración: "Teníamos razón y el gobierno estuvo solo"

Ángel Mato en la rueda de prensa de este viernes en el concello AEIG

"Reclamamos lo que nos parecía justo y el Juzgado, a través de las pruebas periciales, ha entendido lo mismo". Así resumió este viernes el portavoz socialista, Ángel Mato, la sentencia de la Plaza número 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Ferrol que condena al Concello de Narón a indemnizar a las arcas municipales al entender que incurrió en "enriquecimiento injusto" al no pagar las liquidaciones derivadas de la depuración.

"A pesar de todo lo que se dijo, en ningún caso se quiso abrir desde el gobierno ninguna guerra con ningún concello, y mucho menos con el vecino", defendió, hablando en primera persona porque fue en su mandato cuando Ferrol reclamó en los tribunales lo que Narón se negaba a pagar.

El exalcalde recordó que el fallo atiende a la reclamación, porque, aunque "estamos encantados de prestar ese servicio de agua", indicó, los costes deben ser pagados, ya que se estaba produciendo un "enriquecimiento injusto por parte de Narón al rechazar las liquidaciones".

Mato apuntó que es difícil calcular hoy la cantidad exacta que se adeuda, porque queda pendiente el cálculo intereses de demora, por lo que podría situarse por encima de los cinco millones de euros.

El portavoz socialista quiso dejar claro que en su momento el gobierno que presidía se quedó solo, ya que se apuntaba "que lo que queríamos era enfrentar ayuntamientos" cuando, indicó, "todos los ciudadanos de Ferrol se estaban haciendo cargo de esos 5 millones de euros en sus propios recibos, y no puede ser que se preste ese servicio con déficit estructural que ha obligado a que este gobierno subiese el agua a los vecinos y otorgar ayuda directa a Emefesa".

El reparto de porcentajes de pago fijado por el Concello en un 60, para Ferrol, y un 40% para Narón, frente al 70-30 anterior, defendido desde el equipo de gobierno de Ángel Mato, se ve ratificado por la sentencia, lo que, indica el socialista, "teníamos razon cuando defendíamos un reparto de costes justos, porque era una inujsticia que pagase Ferrol, no tenían razon aquellos que proponían negociar y claudicar, mientras se producía un enriquecimiento injusto por parte de otro ayuntamiento", asegurando, además, que los caudalímetros así lo han ratificado, "que es el sistema que hay que usar para poder facturar".

Mato se mostró así "reconfortado" por recuperar estas cantidades importantes de dinero, recordando que la empresa Emafesa es un 51% del Concello. En este sentido mostró su apuesta por su conversión en 100% pública

Los beneficios de contar con una mayoría pública pudieron verse, recordó Mato, durante la pandemia, "permitiendo garantizar un mejor servicio y no repercutir gastos a los negocios que se encuentran sin actividad".

Teniendo en cuenta como se distribuye en este momento la propiedad, el portavoz socialista se mostró partidario de que "a partir de ya", la empresa de aguas de Ferrol sea de titularidad pública en un 100%.