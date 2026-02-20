Más contenedores, nuevos graneles líquidos y una terminal de cruceros para Curuxeiras

El movimiento de contenedores en 2025 mejoró casi un 59% el del año anterior Jorge Meis

Aunque será este año cuando empiecen a verse los frutos, el ejercicio pasado supuso un punto de inflexión para muchas de las cuestiones clave del Puerto de Ferrol. Así, el desarrollo de los proyectos ferroviarios que complementan la obra estrella –que conecta el Fernández Ladreda por túnel con Caneliñas tras atravesar la ensenada de A Malata– se hizo visible el ejercicio pasado, con el comienzo de las tareas de la vía de espera, la renovación del ferrocarril entre el túnel de A Malata y su enganche con el viaducto y la modernización de toda la infraestructura que atraviesa el muelle interior y llega hasta el espigón exterior.

Pero al margen del transporte, otros proyectos han empezado a cristalizar, como la inversión en la terminal de líquidos de Masol Iberia Biofuel en Caneliñas y la presentación de una iniciativa, de la que todavía no se conocen detalles, en una superficie de 200.000 metros cuadrados en esta misma dársena con el nombre comercial de Desarrollos Marítimos, están perfilando el Puerto del futuro, en el que también va a estar, y durante mucho tiempo –hasta 2063– el grupo Yilport, que gestiona la terminal de contenedores a través de FCT. La firma de capital turco cerró en 2025 su mejor año desde que inició las operaciones, con crecimientos de dobles dígitos en TEUS y toneladas movidas. Fueron, en concreto, 22.564 contenedores de veinte pies –lo que supuso cerca de un 59% más que 2024–.

Global Ports gestiona 32 terminales de pasajeros en un total de 19 países

En el capítulo de incorporaciones, el desembarco de Global Ports Holding, grupo que opera un total de 32 terminales de cruceros en 19 países. En España gestiona, entre otras, Barcelona, Las Palmas y Málaga, que son algunos de los puertos más destacados en el sector del turismo por mar. El proyecto básico presentado –que no tiene por qué coincidir exactamente con el que se va a materializar– contempla un incremento sustancial tanto en el volumen de pasajeros recibidos –se pasará de 20.000 este año, todavía gestionada por el propio puerto hasta los 80.000 cuando en 2034– como en escalas, desde las 20 del año pasado o las 24 que se espera recibir este hasta más del doble, un total, de 55. La concesión tiene un plazo inicial de 30 años.

El dinamismo del Puerto también tiene su reflejo en el interés que ha suscitado la apertura del edificio Prioriño, recuperado y rehabilitado por el organismo portuario en 2024 para representación institucional y oficinas para empresas que operen en las instalaciones. En estos momentos son cuatro las firmas que ya tienen a su disposición un espacio en el inmueble tras la adjudicación, en noviembre pasado, a Proyectos Integrales y Logísticos –Proinlosa– y a Pérez Torres Marítima. Se suman así a Terminales Marítimos de Galicia y DBA Ferrol Port que ya cuentan con un espacio para su uso.

Movilidad

En cuanto a la relación con la ciudad, además de los dos proyectos que están en fase de estudio, como son la reurbanización del frente de la sede de la Autoridad Portuaria y la zona de los establecimientos de hostelería, el organismo tiene en marcha dos actuaciones. La más visible, por su ubicación, es la rehabilitación del edificio de Aduanas, que se convertirá en un espacio de representación institucional y también para usos culturales de carácter público.

La otra, que es la construcción de una senda que conecta el aparcamiento norte y la zona verde de la Casa do Mar, está ya ejecutándose y permitirá crear un recorrido circular entre las carreteras Baja y Alta.