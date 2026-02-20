“La conexión ferroviaria va a suponer nuestro despegue”

La conselleira do Mar, este viernes, con Francisco Barea Emilio Cortizas

Tras cerrar un 2025 mejor de lo previsto, con un crecimiento en el movimiento de mercancías –en todos los segmentos, con la excepción de los graneles sólidos, donde se encuadraba el mayor tráfico de la historia para los muelles locales, el carbón– y con avances sustanciales en las infraestructuras y los proyectos que conformarán un nuevo escenario, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao afronta este 2026 un curso clave para consolidar su posición como gran plataforma logística del noroeste peninsular. La conexión ferroviaria con la dársena exterior de Caneliñas y la ejecución del resto de las actuaciones en la red interna del tren son la parte más significativa de una nueva era para el organismo que preside desde septiembre de 2021 Francisco Barea.

¿En qué va a mejorar el puerto este 2026? ¿Cuáles van a ser los hitos principales a nivel de tráficos y de infraestructuras?

El 2026 supondrá un salto cualitativo determinante para el puerto de Ferrol. Sin duda, el hito principal será la finalización de la conexión ferroviaria, así como de las obras complementarias que dependen de esta Autoridad Portuaria. Dotar al puerto de una infraestructura ferroviaria de primer nivel como la que tendremos supondrá un aspecto diferencial e impulsará nuestra competitividad. Además, está previsto que se finalicen las dos terminales de líquidos en el puerto exterior, lo que generará un movimiento importante de tráficos a partir del próximo ejercicio. Y esperamos ver también avances en eólica marina, que es uno de nuestros pilares de desarrollo de futuro, con las obras de WindWaves y Proinlosa para componentes de eólica marina. Además, seguiremos trabajando en la atracción de nuevos tráficos, especialmente aquellos que generan valor en el entorno y suponen creación de empleo. Aquí no debemos olvidarnos de los cruceros y la llegada de Global Ports como terminalista. Es verdad que comenzaremos a notarlo en la llegada de cruceros especialmente a partir del próximo año.

“Nosotros cumplimos y la obra terminará en 2026, pero la puesta en servicio ya depende de ADIF”

¿De qué manera va a contribuir la puesta en servicio de la conexión ferroviaria en este nuevo escenario que se está abriendo?

La conexión ferroviaria es lo que va a suponer el despegue del puerto de Ferrol como referente de la logística del norte de Galicia. El ferrocarril va a ser un punto de inflexión para el presente y el futuro del puerto y, por lo tanto, para Ferrolterra y toda nuestra área de influencia que, por cierto, será mayor con el ferrocarril. Será determinante, especialmente, para la terminal de contenedores, que se convertirá en la gran terminal del norte de Galicia. Pero también para otros tráficos, por ejemplo, los líquidos. Será una infraestructura que reforzará la posición que tiene Ferrol como puerto estratégico, por ubicación, por operatividad, por condiciones, por experiencia y por infraestructuras. Ha sido una apuesta decidida desde que llegamos. El camino no ha sido fácil. Hemos tenido que superar muchos retos técnicos y económicos, con gran parte de la financiación a cargo de la Autoridad Portuaria. Pero es lo que marcará el rumbo del puerto del futuro. Habrá ferrocarril. Nosotros cumplimos y la obra terminará este año, pero la puesta en servicio ya depende de ADIF.

¿Qué objetivos inmediatos tiene para mejorar la zona de contacto con la ciudad?

Ganar espacio en el puerto para la ciudadanía es uno de los propósitos de la Autoridad Portuaria y en esa línea vamos a seguir trabajando. Es una satisfacción ver cómo ha respondido la ciudad a la renovación de la fachada marítima y como se ha dinamizado toda esta zona. Así que vamos a continuar en esa línea. Como saben, hay dos proyectos para humanizar el frente de la Autoridad Portuaria y los locales de hostelería y en eso estamos trabajando. Nuestra intención es ejecutar primero el proyecto que afecta al frente de la sede de la Autoridad Portuaria y tratar de licitar cuanto antes la obra. Después continuaríamos con la parte de los locales de hostelería, una vez lo hayamos hablado con ellos. Nos gustaría hacerlo todo ya, pero, como sabéis, tenemos que pagar con fondos propios gran parte de la obra del ferrocarril y eso nos lleva a tener que ir avanzando poco a poco por cuestiones de financiación. En cualquier caso, seguiremos actuando en la fachada marítima. A eso podemos unirle la obra de la recuperación del edificio de Aduanas que esperamos que esté finalizada este año. Y, por supuesto, la llegada de Global Ports como terminalista de cruceros supondrá también una gran mejora para la ciudad, tanto desde el punto de vista urbanístico como, sobre todo, de visibilidad e impulso a la economía local.