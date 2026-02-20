El humo hace inhabitable el piso que comparte rellano con el que ardió en Recimil: "Solo pido un lugar para mis niños"

Familia y amigos se afanaban ayer en limpiar el piso Jorge Meis

El incendio de Recimil, además de afectar al segundo derecha del número 7 de la calle Álvarez de Sotomayor, donde se originó, ha dejado completamente inhabitable la vivienda con la que comparte rellano, en la que habitan una pareja y sus tres pequeños de once, nueve y siete años.

“Solo pido que me dejen un sitio para asear a mis niños mientras no podemos limpiar todo esto”, reclama la joven madre, que se afanaba este viernes junto a su pareja y varios amigos para intentar quitarle la pátina negra a sus paredes.

Con el susto todavía en el cuerpo, narra cómo llegó la vecina del bajo de madrugada para avisarles de que había humo y, en cuanto abrieron hacia el descansillo, se les llenó la casa de una densa humareda que rompió los cristales de las puertas de dentro.

Cuenta que bajaron a los pequeños a la carrera, metiéndolos en un coche policial para resguardarlos del frío y aislarlos, en la medida de lo posible, de lo que estaba pasando alrededor.

Fue ella quien accedió a la vivienda en su momento para tener un techo en el que vivir. “Yo no voy a mentir, la abrí yo, y fui al ayuntamiento y conté todo; ahora estamos empadronados aquí”, traslada, confirmando que por parte del Concello no se les ha ofrecido una alternativa habitacional por el momento, así que tienen que vivir con su madre, “que no tiene sitio para más gente”.

Un sitio donde vivir

El techo y el hueco de la escalera están igualmente ennegrecidos, con el hormigón al aire, y tampoco saben si el Ayuntamiento, como propietario del inmueble, se encargará de su saneamiento, como le correspondería.

En su piso, por el momento, no saben ni por dónde empezar a limpiar, pero basta con echar un vistazo para comprobar que haría falta una higienización profesional. De hecho, antes de entrar, es necesario ponerse mascarillas.

En una de las habitaciones, la menos afectada, apilan trozos de tarima y otros materiales con los que reformaron el salón hace apenas 18 días, cuando también cambiaron los muebles que, ahora, están negros. Tampoco tienen luz porque la instalación se vio afectada por el fuego y eso les impediría, asimismo, conectar los calefactores.

El lunes volverán a visitar a la trabajadora social, albergando la esperanza de que los servicios sociales municipales les faciliten un lugar donde vivir mientras no puedan volver a su casa.