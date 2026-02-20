Mi cuenta

El BNG exige que el alcalde asuma la responsabilidad por la intervención en Recimil

“As persoas afectadas están nunha situación gravísima e as súas familias igual”, dijo

Marta Corral
Marta Corral
20/02/2026 23:22
Rivas durante la rueda de prensa de este viernes
Rivas durante la rueda de prensa de este viernes
AEIG
“Parece que non aconteceu nada e aconteceu moito”. Así resumía este viernes Iván Rivas, portavoz del grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego en Ferrol, su valoración sobre la gestión que desde el gobierno local se está realizando en el contexto del incendio de Recimil

“Creo que alguén ten que asumir algún tipo de responsabilidade porque as persoas afectadas están nunha situación gravísima e as súas familias igual”, dijo, pidiendo al alcalde que “as asuma e responda por elas”. 

Enumeró tres cuestiones que se desprenden, a su juicio, de lo sucedido. En primer lugar, aseguró que no era “admisible” que el regidor considere “aceptable” que los efectivos que están en los turnos sean “suficientes para afrontar catástrofes como a de onte e as saídas constantes”, y pidió a Rey Varela que “tome unha decisión ao respecto”. 

Asimismo, analizó que la situación actual del servicio es “insostible nestas condicións, e non pode o goberno delegar nos mesmos funcionarios que desenvolven este traballo en base a supostas horas extras o seu funcionamento”. 

Rivas quiso poner también el foco en el “estado de precariedade absoluta do barrio, do que levamos anos sendo conscientes; as condicións nas que se desenvolveu o incendio viñan derivadas dunha situación previa que a ninguén se lle escapa”, recordando que se trata de un parque de vivienda pública de titularidad municipal y sentenciando que “non pode pasar máis tempo neste estado de deterioro”. 

Por todo ello, el portavoz del BNG afirmó que “non pode pasar nin un só día máis sen que, por parte do alcalde e do goberno, se tome algunha decisión para resolver estes problemas”, pidiendo que se atiendan “as demandas dos bombeiros, que non pode ser que non teñan nin audiencia para explicalas” y que se “dote ao servizo dos mínimos recursos humanos para atender á propia cidade”. 

