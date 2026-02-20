Dos gemelos de Cádiz quieren ser ladrones: la premisa del show de Javier Aguilera y Carlos Mení que se exhibe en el Auditorio de Ferrol

Una de las funciones de "Misión Impro-sible", en este caso en Sevilla, de Javi Aguilera y Carlos Mení Cedida

“Misión: Impro-sible” es el nombre del espectáculo que llevarán este domingo 22, a las 19.00 horas, los humoristas Javier Aguilera y Carlos Mení al Auditorio de Ferrol. El relato sigue la historia de dos hermanos gemelos gaditanos, que deciden entrar en una organización con el objetivo de robar una joya y salir así de la pobreza.

Como cabría suponer por el título, este show basado en monólogos carece de guion alguno, por lo que cada una de las funciones es única. No obstante, la improvisación no es lo único que hace especial esta gira, ya que en todas las paradas se hace partícipe al público.

Este espectáculo propone un viaje delirante en el que se van sucediendo retos absurdos, llamadas de teléfono que nadie se espera, rayos láser... Toda una serie de elementos que hacen de esta producción un éxito asegurado, que acumula millones de visualizaciones en redes sociales.

Las personas interesadas en formar parte de la historia de “Misión: Impro-sible” pueden adquirir sus entradas por anticipado en las taquillas del teatro Jofre y del Auditorio de Ferrol, así como en la página web de Ataquilla.