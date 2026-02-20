Dos de los heridos del incendio de Recimil continúan en estado grave

Incendio calle Álvarez Sotomayor 7 puerta Jorge Meis

Los servicios sanitarios han informado de que dos de los heridos en el incendio de Recimil, la mujer de 24 años y el varón de 19, continúan ingresados en la Unidad de Quemados con pronóstico grave.

Ella, J.M.A.N., presenta quemaduras de segundo grado con una afectación del 5% del cuerpo (manos y pies), además de intoxicación por inhalación de humo; y él, D.G.V., continúa en las instalaciones médicas por inhalación de humo. En relación con el menor afectado, está ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Pediátrica. Su pronóstico es reservado, a la espera de la evolución de sus lesiones en las próximas horas.

El profesional del cuerpo de bomberos ferrolano, A.P.P. inicialmente fue trasladado al hospital Arquitecto Marcide y posteriormente intervenido quirúrgicamente de urgencia debido a un grave traumatismo en un miembro inferior sufrido durante las labores de rescate con la autoescalera. Tras la operación, en la que se confirmó una afectación severa que derivó en la amputación de una pierna, su evolución está siendo seguida en la Unidad de Reanimación. Actualmente evoluciona favorablemente y ha sido trasladado a planta.

Tal y como han indicado las fuentes sanitarias, el próximo parte médico oficial con la evolución de todos los ingresados se emitirá el lunes 23 de febrero a partir de las 12:00 horas.