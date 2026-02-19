Un pequeño incendio en la calle Magdalena de Ferrol moviliza a Bomberos y Policía

Efectivos de los Bomberos de Ferrol sofocando el incendio AIEG

Efectivos del parque de Bomberos de Ferrol —un vehículo y dos profesionales— han tenido que desplazarse en la tarde de este jueves al número 151 de la calle Magdalena por el aviso de un pequeño incendio en el bajo del edificio.

En concreto, según apunta tanto la Policía Local como la Nacional, que acudieron hasta allí con sendas patrullas, el incidente se sobrevino cuando se estaba realizando una soldadura en unos tubos, afectando las llamas únicamente a una vigueta y quedando rápidamente controlado.

En el momento en el que se publica esta información, los Bomberos todavía se encuentran finalizando las tareas de extinción en el punto. La alerta llegó al Centro de Emergencias del 112 Galicia a las 16.30 horas.