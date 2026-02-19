Todas las cofradías de Ferrol incluirán este año tramos en silencio en sus procesiones

La Merced fue la primera, en 2025, en delimitar un tramo silencioso en el cortejo de la Cautiva Jorge Meis

Las cinco cofradías de Ferrol incluirán este año tramos silenciosos en sus procesiones de Semana Santa. La iniciativa ya fue inaugurada la pasada edición por parte de la Merced, cuando paró la música durante una manzana en el cortejo de su titular.

El gesto, que persigue facilitar el bienestar de personas con diversidades cognitivas como el TEA (Trastorno del Espectro Autista) o sensibilidad acústica, entre otras, se repetirá este 2026 por parte de todas las hermandades.

Así pues, siete desfiles procesionales, entre ellos todos los que se celebran en la tarde del Viernes Santo, discurrirán en silencio en su recorrido por un trecho. Estos serán: Nuestra Señora de los Cautivos y el Santísimo Cristo Redentor (Merced), en la calle de la Tierra entre Magdalena y Real (Miércoles Santo); Nuestro Padre Jesús de la Humildad en el Beso de Judas (Merced), en la calle Concepción Arenal, entre los viales Magdalena y Real (Jueves Santo); Crucificado (Merced), en Coruña, entre Magdalena y Real (Viernes Santo); Santo Entierro (Hermandad del Santo Entierro), en la calle Rubalcava, entre Magdalena y Real; Soledad (Cofradía de la Soledad), en la calle Magdalena, entre Arce y San Diego; “Os Caladiños” (Dolores), en la calle de la Tierra, entre Magdalena y Real (Viernes Santo); La Caridad y el Silencio (Angustias), en la calle Sánchez Barcáiztegui, entre Real y Magdalena (Sábado Santo).

Desde la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa se recuerda además que los procesionarios de este 2026 —que se presentan y empiezan a distribuirse el 13 de marzo a las 19.00 horas en la capilla del Torrente—, ya incluirán detallada toda esta información, de modo que quienes deseen seguir los cortejos en un ambiente más silencioso podrán hacerlo en las vías señaladas anteriormente al paso de las diferentes estaciones de penitencia de los días grandes de la Pasión ferrolana.