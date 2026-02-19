Rey Varela: "Lamentamos profundamente esta emerxencia"

La concejala de Seguridade y el jefe de Bomberos acompañaron a Rey Varela en la comparecencia de este jueves Emilio Cortizas

La convocatoria de este jueves en el Palacio Municipal de Ferrol se preveía una rueda de prensa más sobre la actualidad municipal hasta que el trágico incendio que se declaró en el barrio de Recimil de madrugada obligó al gobierno local a cambiar sus planes y centrar la comparecencia en el terrible suceso, que ha dejado a tres personas heridas de gravedad y a un menor con pronóstico reservado.

El alcalde ferrolano, José Manuel Rey Varela, estuvo acompañado de la concejala de Seguridade, Pamen Pieltain, y el jefe de Bomberos, Enrique Suárez, para dar detalles sobre una intervención marcada por la escasez de personal del parque desde que a finales del pasado mes de diciembre decidieron dejar de hacer horas extraordinarias para presionar sobre el incremento de plantilla.

"Desplegamos todos os efectivos que estaban á nosa disposición para atender os primeiros minutos desta emerxencia", precisó el regidor, enumerando que había tres bomberos ferrolanos que acudieron en primera instancia, sumándoseles después cinco de Narón, y completando el despliegue tres patrullas de la Policía Local, otras tres de la Nacional, y cuatro ambulancias.

"No nome da cidade, lamentamos profundamente esta emerxencia e desexamos unha pronta recuperación ás persoas feridas", trasladó Rey Varela, aportando pocos detalles sobre el estado de las víctimas al no poder disponer en el momento de la última información actualizada y apelar a la prudencia.

Origen incierto

De hecho, bajo esta misma premisa se guio el resto de la comparecencia, empezando por la casuística del incendio, del que dijo no conocer todavía su origen, que está siendo investigado por la Policía Científica. "Para os bombeiros, nunha primeira visualización, non foi fácil determinar as causas", concluyó.

Confirmando que, en cuanto a la habitabilidad de las viviendas del parque público de Recimil, "a situación do barrio non é a máis desexable", recordó que "estamos traballando en medidas para recuperalo" y renunció a profundizar sobre la posibilidad de que el piso donde se produjo el incendio estuviese ocupado: "Estamos máis preocupados polo accidente, pola asistencia sanitaria e polo estado de saúde das personas feridas, polo tanto non é algo que teñamos presente", aseveró.

"Todos os medios"

En cuanto a la escasez de efectivos de los Bomberos de Ferrol que llegaron al punto —los de Narón todavía se demoraron un cuarto de hora desde su central, en Río do Pozo, y debido a que las ambulancias tuvieron que maniobrar para dejarles pasar con sus vehículos en las estrecheces de Recimil—, Rey Varela defendió que "hai uns protocolos que están funcionando; os desplegados, en cuestión de minutos, eran oito".

"Para a intensidade do incendio é un numero razoable, según apuntan os criterios técnicos", justificó el alcalde, añadiendo que "esta Administración está poñendo todos os medios para incementar o número de efectivos do parque, agardando que nos próximos días aumente".

Bombero herido

En cuanto al trabajador herido, al que finalmente han tenido que amputarle una de sus piernas, el alcalde explicó que su accidente también está en proceso de pesquisa policial. "Non é prudente que entre en detalles do que sucedeu; hai que favorecer a investigación, que quede todo perfectamente documentado, temos máxima colaboración", comprometió, insistiendo en que "hai que actuar con seriedade e desexar unha pronta recuperación as persoas feridas".