PSOE, BNG y FeC muestran su apoyo a las víctimas del incendio y piden esclarecer las circunstancias
La oposición ha trasladado su solidaridad con las familias afectadas y pide que se aclare qué pudo fallar en la intervención
Los tres grupos de la oposición en el Concello de Ferrol —PSOE, BNG y Ferrol en Común— han expresado unánimemente su apoyo a las personas afectadas en el incendio de Recimil, poniéndose a disposición de sus familias y deseándoles una pronta recuperación.
No obstante, aunque la intención de ninguno de los partidos ha sido la de hacer política con un suceso trágico de esta magnitud, tal y como han manifestado, todos ellos esperan que las circunstancias que han rodeado no solo a la causa del fuego, sino también a la intervención por parte de los Bomberos y al accidente laboral de uno de ellos, se esclarezcan.
Representantes políticos de las formaciones de izquierda han estado este jueves junto a los efectivos del parque de A Gándara en su plante en el consistorio para solicitar una reunión con el alcalde, José Manuel Rey Varela, que se produjo en torno al mediodía y de la cual no han trascendido datos por parte del gobierno municipal.
“Lamentamos profundamente este suceso e trasladamos o noso apoio e solidariedade ás familias”
El grupo municipal Socialista en el Concello de Ferrol ha trasladado en un comunicado su “máis sentido pesar polo grave incendio”. “Queremos lamentar profundamente este suceso, que conmocionou á nosa cidade, e trasladar o noso máis sincero apoio e solidariedade ás familias afectados”, expresa el PSOE, incidiendo en que “os servizos de emerxencia dispoñibles actuaron con dilixencia e profesionalidade para controlar o lume e atender aos feridos”.
Desde la formación que lidera Ángel Mato, con varios miembros mostrando su respaldo a los bomberos durante su concentración, han querido, asimismo, desear una “pronta recuperación a todas as persoas que sufriron danos” y poner en valor “o traballo incansable dos servizos de emerxencia que, unha vez máis, demostraron a súa entrega en situacións de extrema gravidade”. Por todo ello, esperan que el gobierno local “nos vindeiros días, poña os recursos necesarios para aclarar o acontecido e evitar que suceda no futuro”.
“Feitos como estes non deberían ter ocorrido nunca; o alcalde ten que dar conta do sucedido”
El portavoz del Bloque Nacionalista Galego en el Concello de Ferrol, Iván Rivas, fue uno de los concejales que estuvo arropando a los efectivos del parque de A Gándara a su llegada al consistorio, llegando incluso a acompañar a uno de los bomberos que tuvo que salir, muy afectado por la situación, de la reunión con el regidor.
La formación quiso en su comunicado trasladar su “apoio ás persoas e ás familias afectadas polo incendio”, esperando que todos los heridos “se poidan recuperar o mellor posíbel das graves lesións sufridas” y poniéndose a su disposición “para axudar naquilo que, modestamente, poidamos”.
El BNG considera, además, que “o alcalde desta cidade debe dar conta de cales son as circunstancias nas que se ten producido esta desgraza”, así como de los “medios cos que se contaba e como é que se ten producido un feito de tanta gravidade”. “Feitos como estes non deberían ter ocorrido nunca”, sostienen, reiterando el soporte a las víctimas y sus familiares en un momento “tan grave como este”.
“Agardamos que o antes posible se esclarezan as causas do lume e do accidente laboral”
Jorge Suárez, portavoz de Ferrol en Común, también quiso estar del lado de los bomberos que se concentraron. FeC expresó, al igual que los otros dos grupos municipales de la oposición, su deseo de una “recuperación o máis beneficiosa posible para as persoas que se viron por desgraza afectadas”.
Esperan, simismo, a que, con la mayor premura, “se esclarezan, polas Forzas e Corpos de Seguridade e polos informes técnicos do propio corpo de Bombeiros, as causas tanto do incendio como do accidente laboral que provocou as lesións do funcionario público, a orixe do incendio e a dotación de medios cos que se contaba para a súa extinción” a instancias de “tomar as medidas oportunas para que estas circunstancias non volvan a ocorrer”.
Trasladan además su respaldo a las familias y esperan que “a actuación dos profesionais da sanidade pública sirva para mitigar as graves lesións”.