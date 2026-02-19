Navalia elige Ferrol para su primer congreso centrado específicamente en el sector de defensa

El comité ejecutivo de la feria, en una foto de familia en el COEX Digital Twin Emilio Cortizas

El ciclo inversor que le permitirá a Navantia Ferrol llegar a mediados de la próxima década con el mejor nivel de ocupación y actividad de los últimos quince años ha llamado la atención de la organización de la Feria Internacional de la Industria Naval de Vigo, que anunció ayer la elección de la factoría ferrolana como escenario de celebración, en abril de 2027, del primer Navalia Summit centrado específicamente en el sector de la defensa.

El comité ejecutivo se reunió este jueves en el astillero local para comenzar a abordar los detalles de una cita que, según explicó su director, Javier Arnau, llegará en el “momento adecuado”, teniendo en cuenta las perspectivas de actividad en el astillero “hasta el año 2034”.

Arnau reconoció que la celebración del comité ejecutivo en Ferrol era hasta ayer “una deuda pendiente” que se ha ido demorando en el tiempo por diversos motivos, como la pandemia o por incompatibilidad de agenda, pero recalcó que será una cita “muy importante, con entre 200 y 300 profesionales no solo de nuestro entorno, sino del resto del mundo: armadas, astilleros, navieras o industria auxiliar”. Arnau quiso agradecer las “facilidades” dadas por Navantia y subrayó que “además de mostrar el potencial y las características de las instalaciones ferrolanas”, Navalia Summit Defensa incluirá jornadas técnicas y foros de debate sobre la realidad y los proyectos de la industria naval. “Teníamos muy claro que la apuesta tenía que ser Ferrol”, afirmó el director de la feria.

Colaboración

En ese sentido, Arnau afirmó que la colaboración entre el sector privado y una industria pública como Navantia es “cada vez mayor” y llamó la atención sobre las posibilidades que este nuevo escenario con carga de trabajo y pedidos a corto y medio plazo están ofreciendo a las empresas colaboradoras, no solo las que ya están especializadas o tienen parte de su actividad vinculada con el naval, sino otras que hasta ahora no lo estaban.

“La Armada, las Fuerzas Armadas”, dijo Arnau, “están tratando de captar empresas que posiblemente ni se imaginaban poder trabajar para la industria de defensa y creo que hay muchas sinergias que se pueden aprovechar; si antes trabajaban para un gasero, un pesquero o un buque oceanográfico también pueden estar preparadas para la industria de defensa. Ese salto se está dando”, apuntó.

En estos aspectos pone el foco Navalia Summit, una “nueva línea concebida para abordar”, apuntan sus promotores, “con profundidad los grande desafíos que afronta el sector naval en un contexto global marcado por la transformación tecnológica, la inestabilidad geopolítica y la necesidad de reforzar capacidades industriales propias”, una filosofía que entronca con las nuevos planteamientos de la Unión Europea.