Navalia elige Ferrol para su primer congreso centrado específicamente en el sector de defensa
La organización de la Feria Internacional de la Industria Naval celebró su comité ejecutivo en el astillero de Navantia
El ciclo inversor que le permitirá a Navantia Ferrol llegar a mediados de la próxima década con el mejor nivel de ocupación y actividad de los últimos quince años ha llamado la atención de la organización de la Feria Internacional de la Industria Naval de Vigo, que anunció ayer la elección de la factoría ferrolana como escenario de celebración, en abril de 2027, del primer Navalia Summit centrado específicamente en el sector de la defensa.
El comité ejecutivo se reunió este jueves en el astillero local para comenzar a abordar los detalles de una cita que, según explicó su director, Javier Arnau, llegará en el “momento adecuado”, teniendo en cuenta las perspectivas de actividad en el astillero “hasta el año 2034”.
Arnau reconoció que la celebración del comité ejecutivo en Ferrol era hasta ayer “una deuda pendiente” que se ha ido demorando en el tiempo por diversos motivos, como la pandemia o por incompatibilidad de agenda, pero recalcó que será una cita “muy importante, con entre 200 y 300 profesionales no solo de nuestro entorno, sino del resto del mundo: armadas, astilleros, navieras o industria auxiliar”. Arnau quiso agradecer las “facilidades” dadas por Navantia y subrayó que “además de mostrar el potencial y las características de las instalaciones ferrolanas”, Navalia Summit Defensa incluirá jornadas técnicas y foros de debate sobre la realidad y los proyectos de la industria naval. “Teníamos muy claro que la apuesta tenía que ser Ferrol”, afirmó el director de la feria.
Colaboración
En ese sentido, Arnau afirmó que la colaboración entre el sector privado y una industria pública como Navantia es “cada vez mayor” y llamó la atención sobre las posibilidades que este nuevo escenario con carga de trabajo y pedidos a corto y medio plazo están ofreciendo a las empresas colaboradoras, no solo las que ya están especializadas o tienen parte de su actividad vinculada con el naval, sino otras que hasta ahora no lo estaban.
“La Armada, las Fuerzas Armadas”, dijo Arnau, “están tratando de captar empresas que posiblemente ni se imaginaban poder trabajar para la industria de defensa y creo que hay muchas sinergias que se pueden aprovechar; si antes trabajaban para un gasero, un pesquero o un buque oceanográfico también pueden estar preparadas para la industria de defensa. Ese salto se está dando”, apuntó.
En estos aspectos pone el foco Navalia Summit, una “nueva línea concebida para abordar”, apuntan sus promotores, “con profundidad los grande desafíos que afronta el sector naval en un contexto global marcado por la transformación tecnológica, la inestabilidad geopolítica y la necesidad de reforzar capacidades industriales propias”, una filosofía que entronca con las nuevos planteamientos de la Unión Europea.
García Costas: “No se han hecho bien las cosas en los últimos años y necesitamos muchos profesionales”
El presidente de Navalia, José García Costas, aseguró que el programa presentado por los responsables del astillero ferrolano, encabezado por su director, Eduardo Dobarro, “es fantástico”, aunque advirtió de que “el gran fusible y la gran duda es el personal para hacer todos estos trabajos”. El empresario, que mantuvo una estrecha relación con Ferrol en la época de los floteles para la petrolera mexicana Pemex, incidió especialmente en esta cuestión. “Dirijo 14 sociedades con más de 1.000 trabajadores y puedo decir que tenemos un problema enorme, pero no de trabajo ni de contratos, sino de personal”. En esa línea, García Costas afirmó que “en los últimos años no se han hecho bien las cosas” y, a pesar de señalar que “ahora se está acometiendo un gran esfuerzo en formación”, dijo que “no hay personas. Hay muchas familias, con todos mis respetos, que tienen más perros que niños y eso es un gran problema”. Para cubrir esa carencia, añadió, “estamos reclutando personal de fuera del país, pero también tenemos un problema importante, que es el de proporcionarles vivienda. Hay un compendio de dificultades que nos hacen ver el panorama bastante sombrío”.