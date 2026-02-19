Mi cuenta

Mundos fantásticos, circo, maxia e tecnoloxía escénica únense no espectáculo “Nymeria”, no Jofre

Adultos e pequenos están chamados a esta cita do venres coa compañía Pablo Méndez Performances

Redacción
19/02/2026 10:47
Un instante durante la representación de "Nymeria", de la compañía Pablo Méndez Performances
Un instante durante la representación de "Nymeria", de la compañía Pablo Méndez Performances
Cedida
O espectáculo familiar “Nymeria”, de Pablo Méndez Performances, compañía renomeada pola súa innovación artística e os seus resultados de grande impacto visual, exhibirase este venres 20 no teatro Jofre, ás 20.30 horas. Trátase dunha función que combina teatro visual, circo contemporáneo e tecnoloxía escénica vangardista, pensada para impresionar sen distinción a pequenos e adultos.

As persoas que senten mañá nas butacas do Jofre poderán realizar unha viaxe intergaláctica grazas ao carácter inmersivo desta proposta, chea de maxia, emocións e novos descubrimentos.

Ademais, neste espectáculo é fundamental a participación do público, polo que constitúe unha oportunidade especial para todo tipo de perfís que desexen deixarse sorprender, non só cos medios visuais que se exhibirán no seu transcurso, senón tamén con eses momentos únicos e divertidos nos que os espectadores vólvense parte dos protagonistas da misión.

Nas billeteiras do teatro Jofre e do Auditorio de Ferrol, así como na páxina web de Ataquilla, pódense adquirir as entradas por anticipado.

