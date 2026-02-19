Más de 40 jubilados de Ferrolterra "tirados" en una estación de servicio de Barcelona

El autobús, parado a escasos kilómetros de Barcelona Cedida

Usuarios del Imserso partían este lunes desde el aeropuerto de Coruña hacia la comunidad catalana con la previsión de hoy jueves hacer una excursión a Barcelona.

Sin embargo, cerca de 45 personas se encuentran, en los momentos de esta publicación, a la espera de una solución después de que el autobús en el que viajaban no pudiese entrar a la ciudad condal. Los afectados, un grupo de jubilados procedente muchos de ellos de la comarca de Ferrolterra, explican "que ya sufrimos un retraso de 30 minutos antes de salir incluso, creemos que por problema de documentación".

Explican que, a escasos 10 kilómetros de entrar a la urbe "el autocar paró en una estación de servicio y no volvió a arrancar". Aseguran que se trata de un problema de anticipación, porque el transporte "no tenía reserva para aparcar en la ciudad".