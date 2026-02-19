Los accesos restringidos de Ferrol se levantan en esta Semana do Patrimonio Invisible

Presentación Semana do Patrimonio Invisible Emilio Cortizas

La quinta edición del programa de visitas guiadas de la Semana do Patrimonio Invisible que propone el Concello de Ferrol en colaboración con la Diputación se desarrollará del lunes 23 al viernes 27. El plazo de inscripción abre este mismo viernes 20, a partir de las 12.00 horas a través de la web patrimonioinvisible.gal, y desde la organización animan a estar atentos en ese mismo momento en vista del éxito obtenido en anteriores convocatorias: “as prazas voaban e en apenas uns minutos xa se enchían”.

Así se expresó ayer en la presentación Maica García, concejala de Turismo, que estuvo acompañada de algunos “representantes deses lugares ferroláns con acceso restrinxido” que abren sus puertas la semana que viene, como son José Antonio Cedena, director del Parador de Turismo, y los guías Isabel Díaz-Robles, de Ferrol Guías, y Manuel Rial, de Trivium. Tal y como indicó este último, el programa permite conocer una “cantidade e diversidade de espazos”, entre los que destacó el antiguo edificio de El Correo Gallego, por resultar “moi interesante poder ver como está nestes momentos, antes de que se faga toda esa reforma para convertilo nun museo”.

“Teremos cinco días de Semana de Patrimonio Invisible con máis prazas que nunca: son en total 625”, celebró García, advirtiendo de que “o proceso de reserva precisa confirmación a través do correo electrónico por parte da organización”. Además, con el objetivo de “garantir o acceso á actividade” a la mayor cantidad de gente, “cada solicitante poderá reservar un máximo de tres visitas para dúas persoas”, explicó.

Los escondites

En esta quinta edición se incorporan cuatro nuevos recorridos, como es la nombrada antigua sede de El Correo Gallego (donde el lunes se ofrecen dos visitas, además del las del miércoles, jueves y viernes). Se trata de un singular edificio modernista, en la calle Real, que albergará el futuro museo de este movimiento arquitectónico tan representativo de la ciudad de Ferrol.

Del modernismo también conserva importantes elementos la Casa Antón (con visitas el lunes, jueves y viernes), en este caso combinados con otros propios del neoeclecticismo, según apuntó la concejala, recordando “que foi feita como vivenda unifamiliar e hoxe é parte do colexio Jesús Maestro.

También es una novedad la oferta de una visita guiada (lunes, miércoles, jueves y viernes) al espacio que hoy ocupan la iglesia de San Francisco y el Parador de Turismo, que fue reconvertido durante la Ilustración y en el siglo XX, y que en XIV albergaba un monasterio franciscano. Asimismo, se abrirán a los curiosos las instalaciones de “un dos primeiros centros adicados ao ensino feminino”, el colegio Compañía de María (lunes, miércoles y jueves), un “edificio impoñente que atesoura un montón de curiosidades”, declaró Maica García.

La edila tampoco pasó por alto los enclaves que “volven ofrecer a oportunidade de coñecelos” para quien no haya tenido opción el año pasado, como por ejemplo el faro de Cabo Prior (con dobles visitas el martes y el viernes), “podendo acceder á súa lanterna en funcionamento, ou entrar na Estación Naval da Graña a través do túnel longo de acceso restrinxido” (dos horarios el martes).

Siguiendo este tipo de patrimonio, el programa permite atravesar los muros del Arsenal (miércoles, jueves y viernes) y por otro lado los del Archivo Intermedio Militar del Noroeste (lunes, martes y miércoles).

Para terminar, también se podrán conocer las distintas salas que alberga la Casa do Concello (el martes y el miércoles), que cuentan “cunha magnífica colección pictórica”, tal como comentó García.