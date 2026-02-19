Las mejores verduras locales para rendir homenaje a Rosalía con su “caldo de gloria” desde Ferrol

Isabel Lama está al frente de A Estiba da Vella Daniel Alexandre

“Con un pouco de unto vello / que o ben soupen aforrar / e ca fariniña munda / xa tiña para cear. / Fixen un caldo de groria / que me soupo que la mar, / fixen un bolo do pote / que era cousa de envidiar”.

Con esos versos de “Miña casiña, meu lar”, Rosalía de Castro puso en valor uno de los platos más característicos de la gastronomía gallega que las borrascas interminables han hecho que este invierno supiese a “gloria” en cada mesa en la que se está sirviendo.

Con el 23 de febrero a la vuelta de la esquina, el día que se recuerda el nacimiento de la poeta de Padrón, uno de los homenajes que no puede faltar se le hace entre fogones, recordando una receta en la que la calidad de los ingredientes y el orden de su cocción lo es todo.

En A Estiba da Vella, que comanda en el Mercado de A Magdalena Isabel Lama, la proximidad es un mandamiento irrenunciable. Es la primera parada obligatoria, donde encontraremos los grelos de Monfero (3,50 el kilo) —“riquísimos, cortados a mano, no a cuchillo, así que no tienden a nabiza y están mucho más tiernos”, explica— y el repollo, que en su caso llega desde Miño y la pieza está asimismo a 3,50 euros.

Esas dos verduras son la base del caldo “rosaliano”, en el que no pueden faltar tampoco las patatas que, en este puesto de la plaza de abastos de Ferrol, llegan de Coristanco y se venden a dos euros el kilo. También aquí comercializa las habas, tanto grandes como pequeñas, ambas variedades llegadas desde Lourenzá, donde se cultivan las mejores de Galicia.

Las primeras cuestan 13 y las segundas cinco. “Vamos, que con 10 euros se puede hacer una pota que te dura toda la semana”, valora Isabel. ¿Y el unto? En la carnicería de Elia y Eladio se vende a 6,15 euros el kilo y despachan la cantidad que se necesita, así como la costilla o los huesos para quien quiera darle todavía un poco más de sustancia a la hora de celebrar a la gallega más universal.