Universidad

La formación pionera de Siemens en España se imparte a alumnos de la EPEF y gratis para todos los de la UDC

Esta microcredencial, “Expedite-Skills for Industry”, también es una de las primeras que propone la empresa alemana a nivel europeo

Redacción
19/02/2026 21:55
El acto de inauguración de la microcredencial tuvo lugar este mismo jueves en el Campus Industrial de Ferrol
Cedida
La microcredencial “Expedite-Skills for Industry” de Siemens Digital Industries Software, uno de los primeros proyectos piloto de esta clase que la empresa alemana propone en Europa y el primero de España, será impartida a un total de 40 estudiantes de grado y de máster de la Escola Politécnica de Enxeñaría Industrial –EPEF–. Esta formación en línea, de 50 horas de duración, que se pueden repartir libremente, empieza hoy en el Campus Industrial, dirigiéndose tanto a alumnado como a profesionales del sector de la ingeniería que deseen mejorar competencias. 

En el transcurso de esta iniciativa, gratuita para los estudiantes de la Universidade da Coruña, los participantes unirán la teoría de las aulas con conocimientos del exterior, centrados en el ciclo vital del producto y en las tendencias en aplicaciones de Inteligencia Artificial, así como en el gemelo digital, la ingeniería sostenible o el llamado internet de las cosas.

Los contenidos aprendidos se materializarán en una insignia digital verificable que supondrá una distinción en su currículo, algo realmente atractivo en un ámbito con tanta competencia.

El éxito en la acogida de esta iniciativa se evidencia en las más de 30 personas que quedaron en lista de espera.

Siemens Digital Industries mantiene un acuerdo con la UDC que se reforzó con la creación del aula Navantia-Siemens, en el Edificio de Talleres, que está adscrito a la EPEF, y que tiene la particularidad de posibilitar el diseño completo de un buque, desde su concepción y simulación hasta el mantenimiento.

