La CIG denuncia que no hubo formación para usar la nueva autoescalera y pide dimisiones en Ferrol

Bomberos en el pleno municipal de Ferrol el pasado mes de enero Daniel Alexandre

La sección sindical de la CIG en el Concello de Ferrol solicitaba este jueves que la investigación del accidente del profesional contraincendios en Recimil pase al Servizo de Prevención Municipal, así como la intervención de la Inspección de Traballo y su participación en las pesquisas, denunciando asimismo que “non se impartiu formación no uso do novo camión-escaleira que se utilizou no sinistro que nos ocupa”.

Exigen la dimisión del alcalde y las concejalas de Recursos Humanos y Seguridade, Susana Sanjurjo y Pamen Pieltain, además de la renuncia del coordinador de seguridad y el jefe de Bomberos, lamentando que “non existen instruccións de traballo e hai carencia de avaliación de riscos”, un extremo que, sumado a los “incumprimentos de prevención nos procedementos en situación de carencia de operativos”, ya habrían puesto en conocimiento de la Inspección.

Grave incendio con cuatro heridos, entre ellos un menor, en el barrio ferrolano de Recimil Más información

Según el calendario del gobierno, estaba previsto que este mes pasasen las pruebas psicotécnicas los siete bomberos que superaron el proceso selectivo, anunciando que además se crearía por primera vez una bolsa de trabajo.

No obstante, como recordaron los bomberos, las bases de la oposición contemplan un período de prácticas de tres meses, “por lo que, aun en el mejor de los casos, estas incorporaciones no serían personal operativo efectivo hasta los meses de mayo o junio”. “Que se siente con nosotros y podríamos negociar incluso volver a las horas extraordinarias antes de que llegue más personal”, inciden.

Desde el Concello, por su parte, precisaron que el regidor ya dio instrucciones a los servicios municipales para garantizar la adaptación del puesto de trabajo al bombero herido “para que o encomiable cumprimento do seu deber non menoscabe as súas retribucións nin a súa vocación de servizo público”, apuntaron fuentes municipales.