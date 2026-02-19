Integrantes del Cadcog visitaron el Arsenal, el BAC “Cantabria” y Navantia

La comitiva posó en la escalinata de la Sala de Armas Cedida

Cuarenta integrantes del alumnado y el cuerpo docente del XXVII Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General (Cadcog) visitaron este miércoles el Arsenal de Ferrol en el contexto de su viaje de interés profesional que les lleva a conocer diversas unidades militares de todo el país.

Fueron recibidos por el Almirante Jefe, el vicealmirante Vicente Rubio Bolívar, encargado de darles la bienvenida al recinto antes de asistir a una presentación sobre la base ferrolana y la Flota que está establecida en sus muelles.

A continuación, detalla la Armada, recorrieron las instalaciones y subieron a bordo del “Cantabria”, donde les saludó el Comandante, el capitán de fragata Manuel Romero.

Finalizaron su estancia en la ciudad naval conociendo el interior del astillero de Navantia Ferrol. El Cadcog se desarrolla en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (Madrid) entre el 21 de enero y el 20 de marzo.