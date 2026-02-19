Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Integrantes del Cadcog visitaron el Arsenal, el BAC “Cantabria” y Navantia

Fueron recibidos por el Almirante Jefe, el vicealmirante Vicente Rubio Bolívar

Redacción
19/02/2026 00:12
La comitiva posó en la escalinata de la Sala de Armas
La comitiva posó en la escalinata de la Sala de Armas
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Cuarenta integrantes del alumnado y el cuerpo docente del XXVII Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General (Cadcog) visitaron este miércoles el Arsenal de Ferrol en el contexto de su viaje de interés profesional que les lleva a conocer diversas unidades militares de todo el país. 

Fueron recibidos por el Almirante Jefe, el vicealmirante Vicente Rubio Bolívar, encargado de darles la bienvenida al recinto antes de asistir a una presentación sobre la base ferrolana y la Flota que está establecida en sus muelles. 

A continuación, detalla la Armada, recorrieron las instalaciones y subieron a bordo del “Cantabria”, donde les saludó el Comandante, el capitán de fragata Manuel Romero. 

Finalizaron su estancia en la ciudad naval conociendo el interior del astillero de Navantia Ferrol. El Cadcog se desarrolla en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (Madrid) entre el 21 de enero y el 20 de marzo. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

A Estiva grelos para el cocido

Las mejores verduras locales para rendir homenaje a Rosalía con su “caldo de gloria” desde Ferrol
Marta Corral
La Merced fue la primera, en 2025, en delimitar un tramo silencioso en el cortejo de la Cautiva

Todas las cofradías de Ferrol incluirán este año tramos en silencio en sus procesiones
Redacción
La comitiva posó en la escalinata de la Sala de Armas

Integrantes del Cadcog visitaron el Arsenal, el BAC “Cantabria” y Navantia
Redacción
Imagen de archivo de la EDAR de Prioriño

Los vertidos de toallitas en la ría de Ferrol no han generado medidas correctoras
Redacción