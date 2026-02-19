Grave incendio con heridos en el barrio ferrolano de Recimil

Foto de archivo de efectivos de bomberos Daniel Alexandre

En torno a las 5.30 horas de esta mañana se ha producido en el ferrolano barrio de Recimil un incendio con atrapados y en el que ha resultado herido, al menos un bombero que ha sido trasladado al centro hospitalario para ser intervenido.

El incendio de grandes proporciones ha activado a los equipos de emergencia en el número 7 de la calle Álvarez de Sotomayor, donde se ha producido el suceso.

Dos personas fueron rescatadas por los escasos efectivos de guardia y la tercera persona afectada fue asistida con parada cardiorrespiratoria. Durante la intervención, ha resultado herido un bombero del parque ferrolano que ha sido desplazado al centro hospitalario, al parecer por lesión importante en un pie.