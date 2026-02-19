Mi cuenta

Grave incendio con cuatro heridos, entre ellos un menor, en el barrio ferrolano de Recimil

El fuego se produjo en torno a las 5.30 horas y un bombero está siendo intervenido

Redacción
19/02/2026 08:35
Incendio en Recimil
La huella del humo es visible en todas las ventanas del inmueble desde que amaneció
Emilio Cortizas
Cuatro personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, en un incendio que se declaraba en la madrugada de este jueves, en torno a las 5.30 horas, en el barrio de Recimil, en Ferrol. Una de ellas es un menor de edad y otra uno de los bomberos ferrolanos.

Según la información facilitada por el 112 Galicia, faltaban unos minutos para las seis cuando la Central de Emerxencias recibió la alerta de un particular que indicaba que había una persona asomada a la ventana, en el último piso del número 7 de Álvarez de Sotomayor, que parecía necesitar ayuda.

Movilizaron a los Bomberos de Ferrol y dieron el aviso también al Speis de Narón, trasladando la alarma a la Policía Local y Nacional, así como a Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Finalmente, fueron cuatro las personas evacuadas al hospital Arquitecto Marcide, dos de ellas graves.

Incendio en Recimil
El fuego afectó a una habitación, pero el humo al resto del piso y al apartamento de al lado
Emilio Cortizas

En concreto, dos de las personas atrapadas ellas fueron rescatadas por los efectivos contraincendios y una tercera afectada fue asistida con parada cardiorrespiratoria, indican fuentes del parque de A Gándara, lamentando asimismo que uno de sus compañeros esté siendo intervenido por importantes heridas en un pie a causa de la intervención.

El incendio, de grandes proporciones, dejó a personas atrapadas en su interior y devoró por completo una habitación, aunque la totalidad de la vivienda resultó dañada por la acumulación de humo. Asimismo, el piso contiguo también se vio afectado. 

A estas horas todavía no han trascendido las causas que originaron el fuego y en el lugar se encuentra la Policía Nacional realizando las pesquisas pertinentes para tratar de esclarecer lo sucedido.

