Fuco Buxán rinde homenaje este viernes al ferrolano Rafael Pillado

Se cumplen tres años del fallecimiento del activista ferrolano

Redacción
19/02/2026 19:15
Imagen del acto de denominaciónd e la avenida do Mar como Rafael Pillado
Imagen del acto de denominación de la avenida do Mar como Rafael Pillado
Archivo
Este viernes 20 se cumplen tres años del fallecimiento del activista ferrolano Rafael Pillado y con este motivo la asociación cultural Fuco Buxán quiere recordar este aniversario con un sencillo acto público.

Representantes de la entidad se reunirán a las doce del mediodía en el monolito que lleva el nombre de Pillado en la avenida del Mar, en Caranza, donde se realizará una ofrenda floral.

El propio vial fue bautizado el año pasado como avenida do Mar. Rafael Pillado, por petición de diferentes entidades de la ciudad y aprobación plenaria de la corporación municipal.

La memoria de Rafael Pillado forma parte ya del callejero de Ferrol en el barrio de Caranza

Más información

Desde Fuco Buxán hacen un llamamiento a la participación en el acto y en el recuerdo del que fue cofundador de esta asociación, insignia de oro de Ferrol, sindicalista, político y activista social.

Destacan de Pillado que “adicou a súa vida á defensa das causas xustas e a consolidar unha sociedade de progreso, falecendo como consecuencia da asbestosis, unha secuela laboral e social contra a que tanto loitou”.

