Fallece la profesora y exconcejala socialista Mercedes Carbajales

Mercedes Carbajales con Vicente Irisarri Archivo

La agrupación socialista ferrolana se hacía eco en la mañana de este jueves del fallecimiento de Mercedes Carbajales, edila en el Concello de Ferrol entre 2007 y 2011.

Carbajales estuvo al frente de áreas como Cultura y Educación en el mandato de Vicente Irisarri. Estas dos áreas estaban muy vinculadas a su labor profesional, ya que formó parte de entidades culturales y fue profesora hasta su jubilación en el IES Concepción Arenal.

Desde el PSOE recuerdan "o seu compromiso coa vida cultural e educativa de Ferrol" así como su labor como docente, apuntando que "deixa un recordo respectado e agradecido na nosa cidade".