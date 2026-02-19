El concurso juvenil insaciable: O Talentiño se expande a toda la provincia de A Coruña y ficha al dúo Caamaño&Ameixeiras

Concursantes en la edición de O Talentiño del pasado 2025, actuando en la gala final del teatro Jofre Jorge Meis

La cuarta edición de O Talentiño, el certamen para jóvenes talentos que nació como una humilde idea en unos Maios de Canido y que ha ido creciendo a pasos de gigante cuando aún no ha cumplido ni cinco años, vuelve a sorprender con novedades. En esta convocatoria, que abrirá las inscripciones a partir del 28 de febrero y hasta el 28 de marzo, a las 23.59 horas, el Concello de Ferrol, a través del área de Xuventude, amplía el alcance a artistas de entre 8 y 18 años que residan, estudien o desarrollen sus actividades en la provincia.

“Queremos que este ano máis mozos poidan participar para amosar o seu talento”, declaró el concejal de Xuventude, Arán López, por lo que “convidamos dende o Concello e dende O Talentiño a participar a todos os mozos e mozas da provincia”, manifestó el edil con el objetivo puesto en que “poidamos disfrutar dos novos artistas emerxentes”.

Las personas interesadas en participar en esta cuarta edición podrán inscribirse mediante un formulario en línea, que se pondrá a disposición en la página web, y con el envío de un vídeo en el que los aspirantes deberán demostrar su talento, tal y como estipulan las bases. Aquellas candidaturas que resulten finalistas subirán al escenario del teatro Jofre, el 12 de abril, en la gala final.

Detalles

Podrán participar, de manera individual o grupal, artistas que encajen en alguna de las cinco categorías disponibles: vocalistas, instrumentistas, danza lírica, danza urbana o variedades.

Además del diploma, que se entregará a todos los que actúen en la gala final, los que resulten los primeros ganadores de cada sección se llevarán vales por valor de 300 euros y los finalistas recibirán una entrada a un parque multiaventura.

Respondiendo a la filosofía por la que nació O Talentiño, también se podrán incluir en un catálogo los artistas que considere el jurado, al que este año se suman la acordeonista y la violinista y cantante del dúo Caamaño&Ameixeiras, Sabela Caamaño Pérez y Antía Ameixeiras Cundíns.

Asimismo, continúan en el equipo la cantante eurovisiva Lucía Pérez, la profesora de música y danza Eva Faraldo Pereira y el cantautor y compositor Xabier Vizcaíno.