El Concello de Ferrol presentará en breve la nueva Oferta Pública de Empleo para este año

Susana Sanjurjo con el alcalde, José Manuel Rey Jorge Meis

La concejala de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, presidió la celebración de una mesa de negociación en la cual la edila reafirmó el compromiso del ejecutivo de Rey Varela de celebrar mensualmente estas convocatorias y garantizar, de este modo, “o diálogo continuo cos representantes dos traballadores”.

Sanjurjo informó de que, además de escuchar las demandas y preocupaciones de los representantes sindicales, en las próximas semanas se convocará una nueva mesa, en esta ocasión con carácter extraordinario, con el fin de presentar oficialmente la Oferta Pública de Empleo. La responsable de las políticas de personal del Concello indicó que esta nueva OPE 2026 “estará á altura da xestión do goberno local” y que supondrá “un paso decisivo no reforzo dos servizos públicos e na estabilidade do cadro de persoal”.

La edila popular reiteró que se trata “do terceiro mandato no que cumprimos o noso compromiso convocando esta mesa coa súa periodicidade, e consolidando, deste xeito, un espazo de negociación e diálogo”.