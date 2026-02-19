El bombero herido pierde una pierna y sus compañeros se plantan en el concello para exigir una reunión con el alcalde

Los Bomberos esperando en el interior del consistorio Emilio Cortizas

El bombero herido durante el incendio en Recimil registrado en la madrugada de este jueves —A.P.P., de 49 años— ha sufrido la amputación de su pierna tras accidentarse en la autoescalera cuando rescataba a los inquilinos del piso en llamas, confirman sus compañeros del Parque de A Gándara, encontrándose hospitalizado en la Unidad de Reanimación del hospital coruñés de referencia.

Estos profesionales, una treintena de efectivos, están desde poco antes de las 13.00 horas en el consistorio, exigiendo una reunión con el alcalde que se va a producir en minutos.

Están indignados por lo que, dicen, es la crónica de una tragedia anunciada al llevar desde finales de diciembre en cuadro y producirse la emergencia con solo cuatro compañeros de guardia, uno de ellos al teléfono, y no poder cumplirse los binomios que garantizan su seguridad en una intervención.

El cuanto al resto de heridos en el incendio, el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), a donde se les derivó desde Arquitecto Marcide, emitió al mediodía de este jueves un parte sobre su estado, grave en dos de los casos. Todos ellos están ingresados en la Unidad de Quemados del centro coruñés.

J.M.A.N., una mujer de 24 años y madre del pequeño, tiene quemaduras de segundo grado que afectan al 5% de su cuerpo, en manos y pies. D.G.V., un joven de 19 años, vecino de la familia y que se encontraría en la vivienda, fue rescatado con parada cardiorrespiratoria a causa de la humareda. Por su parte, el menor está hospitalizado con pronóstico reservado.