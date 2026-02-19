Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

El BNG lleva al Parlamento gallego la construcción del pabellón del IES Ferrol Vello

La propuesta no salió adelante ya que el PP votó en contra, al existir ya un convenio entre Concello y Consellería

Redacción
19/02/2026 21:38
El diputado del BNG, Mon Ferández
El diputado del BNG, Mon Ferández
Cedida
El BNG, a través del diputado ferrolano Mon Fernández, presentó en el Parlamento gallego una proposición no de ley en la que se instaba a la Xunta a habilitar, mediante modificaciones de crédito correspondientes, la partida presupuestaria necesaria para iniciar la construcción del pabellón del IES Ferrol Vello de forma inmediata.

El diputado nacionalista destacó la “urxencia” de dotar al centro educativo de unas instalaciones deportivas adecuadas, una demanda histórica y una “necesidade real, non un capricho”.

El BNG habló de “discriminación” con respecto a otros centros educativos, por lo que reclamaba ajustes presupuestarios para desbloquear el proyecto.

La propuesta fue rechazada con los votos del PP, lo que, a juicio de los nacionalistas, “enterra a posibilidade de que este pavillón sexa unha realidade a curto prazo”.

Desde el PP se recordó que existe un convenio entre el Concello y la Consellería de Vivenda para ejecutar esta actuación y que el año pasado se adquirió la parcela para la ejecución del pabellón y un aparcamiento público.

