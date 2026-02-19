Cita en el ferrolano barrio de Ultramar con el Entierro de la Sardina

Las comparsas actuarán de nuevo esta tarde-noche en Ultramar Emilio Cortizas

El Entroido ferrolano, que este año se vio deslucido por el mal tiempo, tiene hoy una nueva oportunidad de brillar en el barrio de Ultramar.

La fiesta, como cada año, se traslada este viernes a las calles del Ensanche B, con cita por la tarde para los más pequeños y actuación de comparsas, que culminará con el Entierro de la Sardina, a última hora de la noche.

De este modo, en la calle Perú se celebrará una fiesta infantil, desde las cinco de la tarde a las siete y media. La temática, en esta ocasión, será la de personajes de Disney y habrá animación y actividades dirigidas a las familias.

Ya en torno a las 20.15 horas comenzará el desfile por las calles del barrio, con las comparsas y grupos de disfraces participantes, que se completarán con la actuación de las agrupaciones en el escenario.

Será a las 23.00 horas cuando está previsto que se produzca el momento del Entierro de la Sardina en la plaza de Ultramar, poniendo el punto final al Entroido ferrolano. Otros concellos ya han quemado el meco o enterrado a la sardina el Miércoles de Ceniza, como es el caso de Pontedeume, que tras el velatorio procedió a la quema del Entroido, o. Moeche, que también celebró una concurrida fiesta en la nave del Mercado.

Comparsas en Valdoviño

Sin embargo, municipios como Valdoviño no han hecho más que calentar motores para su celebración de este sábado 21, en la que ya está confirmada la participación de las comparsas “Os Chorlitejos”, “Ven voar con nós”, “Faranduleiros, “Valdoviño polo Insti” y “Os Drillers”, todas ellas del concello valdoviñés, además de “Os Scratchados” de Fene, “As ovelliñas mansas da semente”, de Narón y “Bruxas e maléficas” de Cedeira.

El desfile comenzará a las 17.30 desde el concello a la Casa da Cultura, donde, en el exterior y bajo carpa, se desarrollará el festival, presentado por Avelino “o cego das covas”, y al que están invitados los vecinos a acudir disfrazados.