Carlos Sobera, en el elenco que interpretará en Ferrol la gran comedia reflexiva “Inmaduros”

El actor y presentador protagoniza esta obra junto a Ángel Pardo, con un elenco integrado por Elisa Matilda, Lara Dibildos, Silvia Vacas y Arianna Aragón

Redacción
19/02/2026 22:12
El elenco de "Inmaduros" está integrado por varias estrellas televisivas
El elenco de "Inmaduros" está integrado por varias estrellas televisivas
Cedida
El actor y presentador televisivo Carlos Sobera será uno de los artistas que subirá este sábado 21, a las 20.30 horas, al escenario del teatro Jofre, para interpretar la comedia “Inmaduros”. Junto a Ángel Pardo, protagoniza esta producción que trata con sensibilidad las complejidades que se atraviesan durante la etapa de madurez emocional. 

A través de la historia de dos amigos de siempre, Alfi y Fideo, completamente diferentes el uno del otro, se abordan temáticas como la amistad, el amor, la inmadurez y la búsqueda de la felicidad.

Asimismo, se pone el foco en las relaciones humanas que se establecen en la mediana edad, que pueden constituir una fuente de aprendizaje y crecimiento personal, a pesar de las distancias que nos separan individualmente.

También se integran en el elenco de esta obra, una de las comedias del momento gracias a la participación de un reparto brillante, Elisa Matilda, Lara Dibildos, Silvia Vacas y Arianna Aragón.

Carlos Sobera, en el elenco que interpretará en Ferrol la gran comedia reflexiva "Inmaduros"

Carlos Sobera, en el elenco que interpretará en Ferrol la gran comedia reflexiva “Inmaduros”
Redacción
