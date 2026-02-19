Carlos Sobera, en el elenco que interpretará en Ferrol la gran comedia reflexiva “Inmaduros”

El elenco de "Inmaduros" está integrado por varias estrellas televisivas Cedida

El actor y presentador televisivo Carlos Sobera será uno de los artistas que subirá este sábado 21, a las 20.30 horas, al escenario del teatro Jofre, para interpretar la comedia “Inmaduros”. Junto a Ángel Pardo, protagoniza esta producción que trata con sensibilidad las complejidades que se atraviesan durante la etapa de madurez emocional.

A través de la historia de dos amigos de siempre, Alfi y Fideo, completamente diferentes el uno del otro, se abordan temáticas como la amistad, el amor, la inmadurez y la búsqueda de la felicidad.

Asimismo, se pone el foco en las relaciones humanas que se establecen en la mediana edad, que pueden constituir una fuente de aprendizaje y crecimiento personal, a pesar de las distancias que nos separan individualmente.

También se integran en el elenco de esta obra, una de las comedias del momento gracias a la participación de un reparto brillante, Elisa Matilda, Lara Dibildos, Silvia Vacas y Arianna Aragón.