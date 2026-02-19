Bomberos de Ferrol: “Tenemos a un compañero sin pierna al que se le acaba de joder la vida”

Doce agentes municipales custodiaron a los bomberos Emilio Cortizas

La indignación de los Bomberos de Ferrol —que recibieron el respaldo a través de las redes sociales de sus colegas de Narón, A Coruña, Ourense, Santiago, Arzúa y Vigo, entre otros— llegó tras el accidente laboral de su compañero al Palacio Municipal, donde se plantaron unos 25 —custodiados por 12 policías locales— poco antes de la una de la tarde para conseguir una reunión con Rey Varela que finalmente se produjo en el Salón de Plenos aunque, según los propios efectivos, no sirvió para acercar posturas.

Los profesionales insisten en que la deriva del suceso de este jueves en Recimil sería otra muy distinta si hubiese en el turno el personal suficiente, explicando que realizan el trabajo en binomios y debería haber dos y no solamente uno en la cesta de la autoescalera.

Grave incendio con cuatro heridos, entre ellos un menor, en el barrio ferrolano de Recimil Más información

“Ahora tenemos un compañero al que se le acaba de joder la vida, sin pierna, y esos chicos a ver si salen para delante y no quedan por el camino”, lamentaba uno de ellos, pues recuerda que tampoco pudieron acceder al interior de la vivienda hasta que llegaron refuerzos de Narón, encontrando ya al hombre inconsciente.

A mayores, dirigen también sus críticas al jefe del cuerpo, Enrique Suárez, por el que se sienten ·totalmente abandonados”, denunciando que “con la gravedad de este asunto, no llamó a la familia, nadie se presentó aquí ni en Coruña, tuvieron prisa por dar una rueda de prensa, y antes del trabajo están las vidas, las personas”.