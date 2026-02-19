Mi cuenta

Bomberos de Ferrol: “Tenemos a un compañero sin pierna al que se le acaba de joder la vida”

Los efectivos de A Gándara aseguran sentirse “totalmente abandonados” por su jefe

Marta Corral
Marta Corral
19/02/2026 21:28
Bomberos en el Concello
Doce agentes municipales custodiaron a los bomberos
Emilio Cortizas
La indignación de los Bomberos de Ferrol —que recibieron el respaldo a través de las redes sociales de sus colegas de Narón, A Coruña, Ourense, Santiago, Arzúa y Vigo, entre otros— llegó tras el accidente laboral de su compañero al Palacio Municipal, donde se plantaron unos 25 —custodiados por 12 policías locales— poco antes de la una de la tarde para conseguir una reunión con Rey Varela que finalmente se produjo en el Salón de Plenos aunque, según los propios efectivos, no sirvió para acercar posturas. 

Los profesionales insisten en que la deriva del suceso de este jueves en Recimil sería otra muy distinta si hubiese en el turno el personal suficiente, explicando que realizan el trabajo en binomios y debería haber dos y no solamente uno en la cesta de la autoescalera. 

La vivienda afectada está precintada y los daños son visibles en el techo del hueco de la escalera

Grave incendio con cuatro heridos, entre ellos un menor, en el barrio ferrolano de Recimil

“Ahora tenemos un compañero al que se le acaba de joder la vida, sin pierna, y esos chicos a ver si salen para delante y no quedan por el camino”, lamentaba uno de ellos, pues recuerda que tampoco pudieron acceder al interior de la vivienda hasta que llegaron refuerzos de Narón, encontrando ya al hombre inconsciente. 

A mayores, dirigen también sus críticas al jefe del cuerpo, Enrique Suárez, por el que se sienten ·totalmente abandonados”, denunciando que “con la gravedad de este asunto, no llamó a la familia, nadie se presentó aquí ni en Coruña, tuvieron prisa por dar una rueda de prensa, y antes del trabajo están las vidas, las personas”. 

