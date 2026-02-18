Recepción a Edu Pereira y Sonia Lastra tras conseguir otro premio de fotografía
Es la segunda vez que el profesional se hace con este prestigioso galardón, que llevó al consistorio
Después de que el fotógrafo Edu Pereira volviese a subirse al escenario el pasado 7 de febrero para recoger su segundo galardón en los Premios Goya de fotografía profesional, el ferrolano y su compañera de estudio, Sonia Lastra, fueron recibidos este martes en el Palacio Municipal por el alcalde, José Manuel Rey Varela, y los ediles Pamen Pieltain, Iván Rivas y Nerea Purriños.
Los homenajeados llevaron consigo las dos estatuíllas creadas por Paco Rallo asignadas por la Asociación de Fotógrafos y Videógrafos profesionales de Aragón (AFPA). La primera de ellas data de 2023 y la segunda fue recogida hace pocos días en la gala de la entidad, celebrada en Zaragoza. Ambas corresponden a la categoría de libre creación.
El regidor quiso trasladar a Edu Pereira su felicitación por la instantánea que le hizo ganador del destacado certamen, una fotografía que lleva por título “Rostro” y muestra, en palabras de Rey Varela, “a súa identidade e calidade artística”.
Además de esta nominación, el ferrolano tenía otras cuatro a mayores en esta edición, dos más en la misma modalidad, otra en categoría infantil y una quinta en la de Comunión.
Por su parte, los fotógrafos —que tienen su espacio de trabajo en el número 99 de la calle Magdalena agradecieron la recepción institucional y el aplauso de la corporación, trasladando, en el caso de Pereira, que es “un placer ser profeta en tu tierra”.