Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Recepción a Edu Pereira y Sonia Lastra tras conseguir otro premio de fotografía

Es la segunda vez que el profesional se hace con este prestigioso galardón, que llevó al consistorio

Redacción
18/02/2026 12:41
Los homenajeados, este martes, junto al alcalde y otros concejales
Los homenajeados, este martes, junto al alcalde y otros concejales
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Después de que el fotógrafo Edu Pereira volviese a subirse al escenario el pasado 7 de febrero para recoger su segundo galardón en los Premios Goya de fotografía profesional, el ferrolano y su compañera de estudio, Sonia Lastra, fueron recibidos este martes en el Palacio Municipal por el alcalde, José Manuel Rey Varela, y los ediles Pamen Pieltain, Iván Rivas y Nerea Purriños. 

Los homenajeados llevaron consigo las dos estatuíllas creadas por Paco Rallo asignadas por la Asociación de Fotógrafos y Videógrafos profesionales de Aragón (AFPA). La primera de ellas data de 2023 y la segunda fue recogida hace pocos días en la gala de la entidad, celebrada en Zaragoza. Ambas corresponden a la categoría de libre creación. 

El regidor quiso trasladar a Edu Pereira su felicitación por la instantánea que le hizo ganador del destacado certamen, una fotografía que lleva por título “Rostro” y muestra, en palabras de Rey Varela, “a súa identidade e calidade artística”. 

Además de esta nominación, el ferrolano tenía otras cuatro a mayores en esta edición, dos más en la misma modalidad, otra en categoría infantil y una quinta en la de Comunión. 

Por su parte, los fotógrafos —que tienen su espacio de trabajo en el número 99 de la calle Magdalena agradecieron la recepción institucional y el aplauso de la corporación, trasladando, en el caso de Pereira, que es “un placer ser profeta en tu tierra”. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

María Manuela recibirá el galardón del 8M

María Manuela será la ferrolana galardonada en el 8M
Redacción
Los homenajeados, este martes, junto al alcalde y otros concejales

Recepción a Edu Pereira y Sonia Lastra tras conseguir otro premio de fotografía
Redacción
Detalle de una de las fotografías de David Couce

El rayo verde al caer el sol o las auroras boreales desde Meirás, en las imágenes imposibles que deja David Couce en el Ateneo Ferrolán
Redacción
Teatro veciñal con Helga Méndez

En 3 días cierra el plazo para apuntarse gratis a Teatro Veciñal con Helga Méndez en Ferrol
Redacción