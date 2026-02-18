Recepción a Edu Pereira y Sonia Lastra tras conseguir otro premio de fotografía

Los homenajeados, este martes, junto al alcalde y otros concejales Emilio Cortizas

Después de que el fotógrafo Edu Pereira volviese a subirse al escenario el pasado 7 de febrero para recoger su segundo galardón en los Premios Goya de fotografía profesional, el ferrolano y su compañera de estudio, Sonia Lastra, fueron recibidos este martes en el Palacio Municipal por el alcalde, José Manuel Rey Varela, y los ediles Pamen Pieltain, Iván Rivas y Nerea Purriños.

Los homenajeados llevaron consigo las dos estatuíllas creadas por Paco Rallo asignadas por la Asociación de Fotógrafos y Videógrafos profesionales de Aragón (AFPA). La primera de ellas data de 2023 y la segunda fue recogida hace pocos días en la gala de la entidad, celebrada en Zaragoza. Ambas corresponden a la categoría de libre creación.

El regidor quiso trasladar a Edu Pereira su felicitación por la instantánea que le hizo ganador del destacado certamen, una fotografía que lleva por título “Rostro” y muestra, en palabras de Rey Varela, “a súa identidade e calidade artística”.

Además de esta nominación, el ferrolano tenía otras cuatro a mayores en esta edición, dos más en la misma modalidad, otra en categoría infantil y una quinta en la de Comunión.

Por su parte, los fotógrafos —que tienen su espacio de trabajo en el número 99 de la calle Magdalena agradecieron la recepción institucional y el aplauso de la corporación, trasladando, en el caso de Pereira, que es “un placer ser profeta en tu tierra”.