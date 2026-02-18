Pablo Mauriz, edil de Obras: “Os barrios teñen que estar pensados para as personas, non para os vehículos”
O concelleiro asegura que os traballos no barrio de Santa Icía están pensados para xerar un impacto positivo en veciños e empresarios
Despois da preocupación latente que os traballos na Solaina están a provocar nos empresarios e na veciñanza, o edil responsable da área de Obras asegura entender esta preocupación pero, sinala, o proxecto está pensado para beneficiar a todos aqueles que frecuentan esta zona.
A peonalización, que está a ser tan criticada, que impacto vai ter en Santa Icía?
Todo este traballo que se iniciou na avenida da Solaina e agora na Reis Católicos é froito dun plan director que se fixo no ano 2021 e que nos deu unha serie de pautas para que, neste caso, o barrio se revitalice. A deriva ou o camiño que levaba a zona preocupábanos: unha poboación envellecida con tendencia a locais comerciais cada vez máis baleiros. Optouse por facer un estudo, unha análise que marca unhas posibles pautas a considerar para unha posible execución, pero tamén para avaliar o resultado dunha peonalización. Esta decisión vén da intención de potenciar e dinamizar tanto social como económicamente A Solaina. Sabemos que en todas as cidades inicialmente sempre causa molestias, inquietudes e rexeitamento, pero adoita dar a posteriori máis beneficios que prexuízos. Entón, é unha análise máis profunda que simplemente o feito de peonalizar a zona; estamos tamén pensado no futuro.
Búscase unha mobilidade máis aló dos coches, centrándose nos veciños e veciñas...
Dentro da análise saen moitos ítems para mellorar a accesibilidade e a mobilidade. Temos que pensar que non soamente nos centramos nas persoas con dependencia, senón en todos os que camiñan por esas rúas. Temos moi interiorizado o tema da mobilidade asociada ao vehículo dentro dos barrios e a tendencia que hai a nivel galego, estatal, europeo e mesmo mundial é que os barrios teñen que ser para as persoas, non para os vehículos. Ademais, a economía dun barrio mellórase moito coa peonalización, e isto non é algo que se estea implantando por primeira vez, senón que tamén se ve noutras cidades, máis grandes ou máis pequenas, nas que se revitalizan barrios enteiros a nivel social e económico e, en ocasións, isto vese grazas a ese cambio na accesibilidade e na aposta por eliminar todas as barreiras existentes.
Unha das cuestións que máis preocupa é o tema do estacionamento. Hai solución?
Os coches que estacionaban aí, loxicamente, ocupaban prazas de aparcamento que temos que reubicar noutros espazos do barrio. Estamos inmersos no proxecto dun aparcadoiro alternativo disuasorio a escasos 80 metros da zona afectada polas obras. Estamos pechando os trámites cos propietarios e, en canto estea finalizado, iniciarase a licitación. Temos actualmente outro disuasorio na parte de arriba da rúa Coruña, enriba do colexio, entre outros. Estes últimos catro meses de choiva continuada non axudaron e este mal tempo tampouco nos deixou acometer as melloras que queriamos, pero en canto se poida volver a actuar sobre o terreo, farémolo.