Más de 4.000 británicos llegarán a Ferrol para ver el eclipse

El crucero llegará a puerto por la mañana y disfrutará del eclipse desde las 19.30 horas

El 12 de agosto tendrá lugar el primer eclipse solar total que se vea en la península ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad cruzará España de oeste a este pasando por capitales de provincia como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Castellón o Valencia. Un fenómeno que no quieren perderse desde otros países del mundo y que traerá a esta zona de la comarca a miles de viajeros.

La exposición destacada al eclipse convertirá a Ferrol en polo de atracción para quienes persiguen y estudian este tipo de fenómenos que nos regala la naturaleza, miles de personas de todo el mundo estarán muy pendientes de ello y muchos querrán vivirlo desde aquí, desde el mejor escenario en la costa ferrolana, que va a ser un punto estratégico y centro neurálgico para el avistamiento, no solo del país, también del resto de Europa y del mundo.

La comunidad astronómica ha bautizado ya a este fenómeno de 2026 como el “Gran eclipse español” y muchos ya tienen organizados sus viajes para esa fecha. Un acontecimiento global que también está en el punto de vista de navieras como la británica P&O Cruises, que ya propone entre sus múltiples itinerarios un crucero de 14 días con parada en el puerto de Ferrol el día 12 de agosto, la jornada en la que tendrá lugar el fenómeno, un hecho del que ya habíamos dado cuenta en el año 2025.

El viaje, con destino a España y Portugal, partirá el 8 de agosto de puerto de Southampton, haciendo escala en Santander, Gijón y Ferrol, en el que será el 5º día de travesía y donde esperan poder disfrutar del eclipse total, como anuncian en su página web. El crucero seguirá después hacia Portugal y Madeira antes de iniciar la travesía de regreso. Las últimas plazas para este viaje de la naviera británica se ofertan desde unos 1.300 euros por persona.

Más de 4.000 turistas

El trasatlántico “Ventura” será el que realice esta travesía que incluye la llegada a Curuxeiras el 12 de agosto. Se trata de una unidad de 291 metros de eslora con capacidad para 3.078 pasajeros y una tripulación de más de 1.200. El crucero está dotado de 21 bares y restaurantes, ocho locales de ocio, cuatro piscinas y 14 terrazas. Quienes se decanten por contratar estas vacaciones podrán disfrutar del referido eclipse desde cualquier punto que elijan de la geografía ferrolana o, tal vez, a bordo del buque, desde alguna de sus cubiertas y siempre que el tiempo lo permita, claro