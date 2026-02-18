María Manuela será la ferrolana galardonada en el 8M

María Manuela recibirá el galardón del 8M Cedida

La artista ferrolana María Manuela será la homenajeada en el Día Internacional de la Mujer en la ciudad naval, como así informó la concejala de Muller e Igualdade, Elvira Miramontes.

Recibirá, de este modo, el galardón en la XVIII edición, que se entregará en la gala que se celebrará en el teatro Jofre, por su trayectoria personal, artística y social, que la convierte en un referente destacable en el ámbito de la cultura, de la igualdad y del compromiso con la sociedad.

Las propuesta fue aprobada en el Consello da Muller y valora el papel de María Manuela, como representante de una generación de mujeres que rompieron moldes en un contexto en el que no siempre fue fácil crear, expresarse y ocupar espacios públicos desde una voz propia. Su obra y su actitud vital estuvieron siempre marcadas por la coherencia, la libertad creativa y el compromiso con la cultura gallega, señalan desde el Concello.

La labor de esta artista local trasciende ampliamente el ámbito artístico. A lo largo de su vida fue también un referente comunitario, implicándose activamente en su entorno más próximo e impulsó actividades en su barrio, como el Coro Ledicia del colegio que lleva este nombre. Se valora así su compromiso con la educación, con la infancia y con la transmisión de valores a través de la música, entendida como herramienta de cohesión, aprendizaje e identidad colectiva.

Su labor cultural, especialmente la faceta de cantante la ha hecho merecedora de distintos premios a lo largo del tiempo. A su discografía, se suman hitos como su participación en el proyecto ELAS con el que se reivindica el papel de las mujeres en la sociedad gallega o el doblaje de la voz del personaje de la abuela en el filme Valentina, de Chelo Loureiro. Su carrera la hizo también merecedora del premio honorífico Martín Códax de la Música.

La responsable de Muller, Elvira Miramontes, destacó la importancia del galardón que se va a otorgar, ya que "contribúe á visibilización de mulleres como María Manuela que abriron camiños e contribuíron á construción dunha sociedade máis xusta".