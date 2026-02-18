Los vertidos de toallitas en la ría de Ferrol no han generado medidas correctoras

Imagen de archivo de la EDAR de Prioriño Jorge Meis

La situación generada por los vertidos de toallitas ante la EDAR de Cabo Prioriño volvió este miércoles a comisión de pesca en el Parlamento gallego, donde tanto el PSOE como el BNG pidieron explicaciones sobre el tema.

El diputado socialista Aitor Bouza criticó que el ejecutivo popular no adoptase medidas inmediatas ni informase a la ciudadanía ni a las administraciones afectadas sobre este hecho, indicando que fueron los profesionales del mar quienes tuvieron que dar la señal de alarma.

Bouza califica de “especialmente grave” que la Xunta fuese consciente durante semanas “sen activar protocolo de emerxencia ambiental, sen adoptar medidas correctoras inmediatas e sen garantir a transparencia e a información pública que se esixe nunha situación deste tipo”.

Por esta razón, desde el grupo socialista reclaman al ejecutivo autonómico que adopte “todas as medidas necesarias para a limpeza, contención e avaliación do impacto ambiental do verquido”, garantizando la recuperación del medio afectado, así como que refuerce los sistemas de control y vigilancia y de mantenimiento de la EDAR, especialmente en las zonas de especial sensibilidad ambiental.

Sistema de saneamiento

Por su parte, el BNG va más allá y, además de confirmar que a día de hoy los denunciantes no han tenido ninguna respuesta ni de Augas de Galicia ni de las Consellerías de Medio Ambiente y Pesca, como tampoco del Seprona, carga las tintas sobre la empresa mixta, ya que desde la Xunta indicaron a la Cofradía de Pescadores que el tema “era cousa do Concello e de Emafesa, que negou a través dos seus directivos ter responsabilidade algunha”.

El Bloque incide en su demanda de un sistema de depuración con separación de pluviales y fecales, y una gestión de la depuradora desde la Xunta.