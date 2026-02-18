Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Los puestos de la Pescadería se preparan para pasar a la plaza de perecederos

Los puestos de la Pescadería se preparan para pasar a la plaza de perecederos

Redacción
18/02/2026 21:51
Mercado Magdalena y Pescadería
La Pescadería ya está precintada
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Primero se realizarán obras en la nave de A Magdalena para “hacer sitio” a los puestos de la Pescadería de Ucha, que pasarán a ubicarse espacio allí. Después se ejecutará la adecuación de la plaza modernista para que pueda acoger el gastromercado, que posteriormente compartirá espacio con la venta de pescado y marisco. 

Este es el recorrido que seguirán los trabajos para que el espacio de abastos se actualice acogiendo a las pescaderas y también puntos de elaboración de productos para servirlos directamente al consumidor. 

Las tareas para este primer traslado provisional tendrán un plazo de ejecución estimado de un mes, y un coste de algo más de 48.000 euros, y supondrán, entre otras labores, la instalación de nuevas tuberías y desagües, la renovación de la instalación eléctrica y la iluminación, de tal modo que la actividad de los placeros no se vea afectada por el traslado de una de las naves a la otra. 

La Pescadería de Ucha es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad

Cuatro meses para convertir la Pescadería de Ucha en un "gastromercado": puesto de degustación, bancos y "corredor turístico"

Más información

La responsable de las políticas de Mercado en el Concello, la edila Maica García Fraga, explicó a los pescaderos que pasarán a la nave principal contigua de productos perecederos, de modo que puedan continuar con su actividad de venta mientras se llevan a cabo las obras de transformación interior de la Pescadería. 

Tal y como explicó la concejala, el cambio se ha consensuado con los diez operadores de los puestos que se instalarán provisionalmente, por lo que quiso agradecer “a boa disposición dos vendedores en todo momento, e a súa comprensión”, avanzando que la puesta en marcha del gastromercado “supondrá unha importante dinamización e revitalización desta zona da Magdalena e permitiranos ofrecer outro tipo de turismo na cidade”. 

Su último cambio de aspecto fue en agosto de 2024, cuando modificó el azul celeste por el color arena que luce en la actualidad

Ni 100% de Ucha ni de 1923: los secretos que guarda la emblemática Pescadería de Ferrol

Más información

Aunque en un principio se planteaba que las obras podrían efectuarse con la venta en funcionamiento en la nave de Ucha, finalmente se ha dese­chado esa posibilidad y se ha optado por el traslado.

Transformación de la edificación de Ucha

Las obras previstas en la nave de Ucha tendrán una duración aproximada de cuatro meses, por lo que no será hasta verano cuando pueda estar operativo el gastromercado, teniendo en cuenta que aun es preciso proceder al traslado previo de los puestos. 

Tras la transformación, desaparecerán las mesas centrales para lograr un espacio más ordenado y diáfano, que separe los corredores de consumo y disponga un pasillo turístico en el medio. Se homogeneizará la estética de los espacios y se habilitará una zona de degustación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Imagen de archivo de la EDAR de Prioriño

Los vertidos de toallitas en la ría de Ferrol no han generado medidas correctoras
Redacción
obras calle Río Novo 5

Comienzan las obras en el edificio ruinoso de Río Novo, en Ferrol Vello
Redacción
El ideal gallego

Ferrol en Común pide un contrato del control de plagas para evitar la proliferación de ratas
Redacción
Baches. Rúa Fernando VII

El PSOE califica de “burla” la excusa del mal tiempo para no actuar en la reparación de baches
Redacción