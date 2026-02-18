Los puestos de la Pescadería se preparan para pasar a la plaza de perecederos

La Pescadería ya está precintada Jorge Meis

Primero se realizarán obras en la nave de A Magdalena para “hacer sitio” a los puestos de la Pescadería de Ucha, que pasarán a ubicarse espacio allí. Después se ejecutará la adecuación de la plaza modernista para que pueda acoger el gastromercado, que posteriormente compartirá espacio con la venta de pescado y marisco.

Este es el recorrido que seguirán los trabajos para que el espacio de abastos se actualice acogiendo a las pescaderas y también puntos de elaboración de productos para servirlos directamente al consumidor.

Las tareas para este primer traslado provisional tendrán un plazo de ejecución estimado de un mes, y un coste de algo más de 48.000 euros, y supondrán, entre otras labores, la instalación de nuevas tuberías y desagües, la renovación de la instalación eléctrica y la iluminación, de tal modo que la actividad de los placeros no se vea afectada por el traslado de una de las naves a la otra.

La responsable de las políticas de Mercado en el Concello, la edila Maica García Fraga, explicó a los pescaderos que pasarán a la nave principal contigua de productos perecederos, de modo que puedan continuar con su actividad de venta mientras se llevan a cabo las obras de transformación interior de la Pescadería.

Tal y como explicó la concejala, el cambio se ha consensuado con los diez operadores de los puestos que se instalarán provisionalmente, por lo que quiso agradecer “a boa disposición dos vendedores en todo momento, e a súa comprensión”, avanzando que la puesta en marcha del gastromercado “supondrá unha importante dinamización e revitalización desta zona da Magdalena e permitiranos ofrecer outro tipo de turismo na cidade”.

Aunque en un principio se planteaba que las obras podrían efectuarse con la venta en funcionamiento en la nave de Ucha, finalmente se ha dese­chado esa posibilidad y se ha optado por el traslado.