La industria y la construcción suponen un tercio de las nuevas afiliaciones a la Seguridad Social en Ferrol

La industria y la construcción siguen tirando del carro de las nuevas afiliaciones a la Seguridad Social en Ferrol, que acabó 2025 con los mejores datos de la última década y media, por encima de los 20.000 afiliados prácticamente todo el ejercicio, que cerró muy por encima, hasta los 20.549. Son 425 más que doce meses antes.

Aunque en términos absolutos, las dos principales actividades del sector secundario –industria y construcción– presentan datos más moderados en comparación con los servicios, que suele representar, de media, el 80% del total de las afiliaciones, la importancia cualitativa de los datos es notable.

De hecho, más de un tercio –en concreto, el 37,6%– de los nuevos cotizantes se enmarcan en estas dos áreas, una cifra que, teniendo en cuenta además que en diciembre todavía computan las contrataciones de la campaña navideña, principalmente en el comercio y la hostelería, dos actividades del sector servicios, es todavía más significativa y reveladora del comportamiento y las dinámicas del mercado laboral en Ferrol.

El naval y las actividades inmobiliarias asociadas están en efervescencia y ese estado repercute decisivamente en este escenario de crecimiento. Por lo tanto, de las 425 nuevas afiliaciones en la ciudad naval con respecto a 2024, 93 se corresponden con la industria y 67 con la construcción, si bien también aumentan, aunque más moderadamente, las cotizaciones en el sector de la pesca y la agricultura, que pasa de 218 a 223.

Narón y comarca

En Narón, la situación es muy similar. El número de personas cotizantes sigue creciendo y pasa de las 15.089 de 2024 a las 15.313 del año siguiente, es decir, 224 más. Con todo, el peso de los sectores industrial y de la construcción es mucho mayor en este municipio que en la ciudad naval, pues entre estos dos suman más de 130 nuevas afiliaciones, superando, con mucho, las 91 del sector preponderante en cualquier economía, como son los servicios.

En el conjunto de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal se observa una tendencia dispar, incluso con un ligero descenso en el caso de los cuatro municipios –Ortigueira, Cariño, Mañón y Cerdido– de Ortegal. Así, en el territorio más septentrional de Ferrolterra, entre finales de 2024 y el cierre de 2025 se perdieron cotizantes, al pasar de los 3.540 a los 3.501. Ocurrió en todas las actividades, excepto en la industria, donde se registró un incremento: de 417 a 437.

En los concellos del Eume, la evolución fue positiva, aunque de una manera limitada. Hay apenas 26 cotizantes más –de 8.690 a 8.716–, pero, al igual que Ortegal, con la industria como principal motor: se pasó de las 1.463 personas en alta laboral a las 1.491, pero hubo descensos en el sector primario –de 412 a 405– y en la construcción –de 900 a 883– mientras que los servicios subieron casi testimonialmente, al aumentar desde los 5.851 a los 5.865, según los datos que recoge en su último informe el Instituto Galego de Estatística.